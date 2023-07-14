به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاح پارک بزرگ «شهدای بعثت» در اردبیل اظهار کرد: ما با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، مدافعان حرم و شهدای انقلاب امروز شاهد بهره‌برداری و افتتاح پروژه بزرگ پارک «شهدای بعثت» هستیم که جای افتخار و مباهات دارد.

وی با بیان اینکه شهرداری اردبیل در احداث پروژه‌های بزرگ شهری تلاش‌های گسترده‌ای از خود نشان داده است، تصریح کرد: ما امروز صدای اتحاد و همدلی را از شورای شهر اردبیل می‌شنویم و برخلاف دوره‌های قبل کار، تلاش، لایحه و مصوبه در این دوره از شورای شهر کارساز و کارگشای عمران شهری است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، پل‌ها، آسفالت‌ریزی، حمل و نقل شهری، بازنگری طرح تفصیلی شهر اردبیل و… نشان از کار و تلاش در چهار نقطه استان اردبیل است و ما از شمال تا جنوب و شرق و غرب این شهر شاهد توزیع متوازن اعتبارات هستیم.

نیکزاد با بیان اینکه امروز زمان اتحاد و همدلی نمایندگان مجلس است تا بتوانیم در فرصت پیش آمده خدمت، اردبیل را به جایگاه اصلی و واقعی خود برسانیم، افزود: این اتحاد و همدلی سبب پیشرفت استانمان خواهد شد و امروز باید دست در دست یکدیگر در کنار بزرگان شهر برای پیشرفت و آبادانی اردبیل تلاش کنیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ۷۵ تا ۸۰ درصد بودجه در اختیار وزارتخانه‌ها و تنها ۲۰ درصد در اختیار مجلس است که ما باید تلاش کنیم تا از این ۸۰ درصد بودجه، مبالغ کلان و چشمگیری را برای توسعه اردبیل از وزارتخانه‌ها دریافت کنیم.