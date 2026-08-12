یادواره شهدای روستاهای چورن و چناربن کجور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای والامقام روستاهای چورن و چناربن از توابع بخش کجور نوشهر، شامگاه چهارشنبه همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، با حضور پرشور مردم، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) روستای چناربن برگزار شد.

سرهنگ محسن سلیمانی، فرمانده انتظامی چالوس در این مراسم با اشاره به مقام والای شهدا، اظهار کرد: شهادت زمانی ارزش حقیقی خود را پیدا می‌کند که در راه خدا و آگاهانه انجام شود و شهید با انتخاب مسیر ایثار، جان خود را برای دفاع از ارزش‌ها و امنیت جامعه فدا می‌کند.

وی با بیان اینکه شهدا از نظر مکتب و اندیشه همچنان زنده‌اند، افزود: ممکن است پیکر شهید به خاک سپرده شود، اما تفکر، آرمان و راه شهید در جامعه باقی می‌ماند و نسل‌های آینده را به حرکت در مسیر عزت و سربلندی هدایت می‌کند.

فرمانده انتظامی چالوس با اشاره به ویژگی‌های شهدا و ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ادامه داد: شهدا با آگاهی و ایمان قدم در این مسیر گذاشتند و امروز وظیفه ماست که ضمن پاسداشت فداکاری آنان، اجازه ندهیم آرمان‌ها و ارزش‌هایی که برای آن جانفشانی کردند به فراموشی سپرده شود.

در ادامه این مراسم، وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ امنیت و اقتدار کشور، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد..

این مراسم با ذکر یاد و خاطره شهدای منطقه، قرائت فاتحه و صلوات برای ارواح طیبه شهدا و تجلیل از مقام شامخ آنان به پایان رسید.