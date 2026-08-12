انفجار گاز در منزل مسکونی شهرک اندیشه میانه یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه، ساعت ۱۴:۱۴ روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، وقوع انفجار گاز و حریق در یک منزل مسکونی در شهرک اندیشه به آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

در پی این گزارش، همزمان دو ایستگاه عملیاتی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه در طبقه دوم یک واحد مسکونی رخ داد و بر اثر آن یک نفر مصدوم شد.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را انجام داده و با ایمن‌سازی محل، از گسترش آتش و وقوع حوادث ثانویه جلوگیری کردند.

مصدوم این حادثه نیز برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث ناشی از گاز، از شهروندان خواست در صورت استشمام بوی گاز، از روشن یا خاموش کردن کلیدهای برق و ایجاد هرگونه جرقه یا شعله خودداری کنند.

بر اساس این توصیه‌ها، در صورت امکان و بدون ایجاد خطر، باید شیر اصلی گاز بسته و درها و پنجره‌ها برای تهویه محیط باز شود. همچنین استفاده از کبریت، فندک، اجاق گاز و سایر وسایل ایجادکننده شعله یا جرقه در چنین شرایطی ممنوع است.

شیلنگ گاز، بست‌ها، شیرها و اتصالات وسایل گازسوز نیز باید به‌صورت دوره‌ای بررسی و در صورت مشاهده فرسودگی، ترک‌خوردگی یا خرابی، تعویض شوند.

آتش‌نشانی همچنین از شهروندان خواسته است هنگام ترک منزل، به‌ویژه برای مدت طولانی، شیر اصلی گاز را ببندند.

در صورت استشمام شدید بوی گاز و احساس خطر نیز شهروندان باید ضمن ترک فوری محل، از تجمع افراد در محیط آلوده به گاز خودداری کرده و موضوع را به آتش‌نشانی اطلاع دهند.