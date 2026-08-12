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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

میرترابی سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه شد

میرترابی سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه شد

کرمانشاه - محمد میرترابی با حکم مالک باشگاه بعثت، هدایت تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه در رقابت‌های لیگ دسته اول کشور را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرترابی با حکم مالک باشگاه بعثت کرمانشاه به عنوان سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور منصوب شد.

میرترابی از مربیان جوان و با دانش فوتبال کشور محسوب می‌شود که سابقه فعالیت در تیم‌های مختلفی را در کارنامه خود دارد.

وی پیش از این در تیم‌های مس کرمان، نساجی مازندران و داماش گیلان به عنوان مربی فعالیت داشته است.

سرمربی جدید بعثت کرمانشاه همچنین سابقه حضور در کادر فنی این تیم را دارد و با فضای فوتبال و ظرفیت‌های این باشگاه آشنا است.

با این انتصاب، میرترابی مسئولیت هدایت بعثت کرمانشاه در فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور را بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 6915230

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