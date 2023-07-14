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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۹:۵۰

فرمانده انتظامی شهرستان قروه خبر داد؛

دستگیری سارقان حرفه ای موتورسیکلت و قطعات خودرو در قروه

دستگیری سارقان حرفه ای موتورسیکلت و قطعات خودرو در قروه

قروه- فرمانده انتظامی قروه از دستگیری ۲ نفر سارق قطعات خودرو و کشف ۱۶ فقره انواع سرقت در اجرای طرح ارتقای امنیت محله محور در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تشدید امنیت محله محور توسط پلیس‌های تخصصی در سطح شهرستان قروه به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی مأموران این فرماندهی موفق شدند یک دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتور سیکلت سرقتی بلاصاحب را کشف و تعداد ۷ نفر سارق سابقه دار را دستگیر کنند.

سرهنگ صفری خاطرنشان کرد: سارقان دستگیر شده به ۱۶ فقره انواع سرقت محتویات و قطعات خودرو، اماکن خصوصی، سرقت منزل و دوچرخه و… اعتراف کردند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در ادامه اجرای این طرح ۱۰ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و مقادیری انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۱۷ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و به کمپ ترک اعتیاد تحویل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه افزود: طرح تشدید امنیت محله محور با هدف برقراری امنیت پایدار در مناطق جرم خیز و با مشارکت و همکاری خوب مردم محلات با پلیس در سطح شهرستان به صورت ضربتی و مستمر در طول سال اجرا خواهد شد.

کد مطلب 5836007

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