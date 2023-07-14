گرم ترین و خنک ترین مراکز استان ها/ گرمای ۳۹ درجه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت آینده بارش پراکنده در استانهای ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و روز شنبه رگبار پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات البرز مرکزی و شمال استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل پیشبینی میشود.
یکشنبه و دوشنبه با نفوذ جریانات خنک شمالی و عبور امواج تراز میانی در نوار شمالی کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.
روز سهشنبه بارش در سواحل دریای خزر و شمال شرق ادامه خواهد داشت.
آسمان تهران روز شنبه صاف تا قسمتی ابری در بعد از ظهر افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، اهواز با دمای ۵۱ و ۵۰ درجه سانتیگراد گرمترین و طی اردبیل با دمای ۱۴ و ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین مراکز استان کشور هستند.
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