گرم ترین و خنک ترین مراکز استان ها/ گرمای ۳۹ درجه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت آینده بارش پراکنده در استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و روز شنبه رگبار پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات البرز مرکزی و شمال استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

یکشنبه و دوشنبه با نفوذ جریانات خنک شمالی و عبور امواج تراز میانی در نوار شمالی کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

روز سه‌شنبه بارش در سواحل دریای خزر و شمال شرق ادامه خواهد داشت.

آسمان تهران روز شنبه صاف تا قسمتی ابری در بعد از ظهر افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

بنابر اعلام سازمان هواشناسی، اهواز با دمای ۵۱ و ۵۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و طی اردبیل با دمای ۱۴ و ۱۳ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان کشور هستند.