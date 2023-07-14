نقش مادربزرگ ها در پیشبرد قانون جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز بهداشت جنوب تهران، مراقب سلامت پایگاه شماره ۲ خاک‌باز و پایگاه شماره ۱ حکیم اعتماد کلاس‌های آموزشی جوانی جمعیت را به ترتیب در مسجد علویون و پایگاه بسیج مرصوص و سرای محله امام خمینی (ره) برگزار کردند.

در این کلاس‌های آموزشی به نقش مادربزرگ‌ها به عنوان مشوقان جوانی جمعیت و حمایت مادران باردار و شیرده جوان و کمک به نگهداری نوه‌ها برای تسهیل و تشویق جوانان در ازدواج اشاره کردند و از آنان دعوت به همکاری برای در اختیار قرار دادن تجارب مادری کردند.

همچنین کلاس آموزشی برای مادران با موضوع ازدواج شاد و پایدار در پایگاه بسیج مرصوص با حضور اعضای بسیج و آموزش صیانت از نهاد خانواده در سرای محله امام خمینی (ره) برگزار شد.