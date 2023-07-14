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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۵

در کلاس های آموزشی مطرح شد؛

نقش مادربزرگ ها در پیشبرد قانون جوانی جمعیت

نقش مادربزرگ ها در پیشبرد قانون جوانی جمعیت

مراقبان سلامت مرکز بهداشت جنوب تهران کلاس آموزشی جوانی جمعیت را برای نمازگزاران برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز بهداشت جنوب تهران، مراقب سلامت پایگاه شماره ۲ خاک‌باز و پایگاه شماره ۱ حکیم اعتماد کلاس‌های آموزشی جوانی جمعیت را به ترتیب در مسجد علویون و پایگاه بسیج مرصوص و سرای محله امام خمینی (ره) برگزار کردند.

در این کلاس‌های آموزشی به نقش مادربزرگ‌ها به عنوان مشوقان جوانی جمعیت و حمایت مادران باردار و شیرده جوان و کمک به نگهداری نوه‌ها برای تسهیل و تشویق جوانان در ازدواج اشاره کردند و از آنان دعوت به همکاری برای در اختیار قرار دادن تجارب مادری کردند.

همچنین کلاس آموزشی برای مادران با موضوع ازدواج شاد و پایدار در پایگاه بسیج مرصوص با حضور اعضای بسیج و آموزش صیانت از نهاد خانواده در سرای محله امام خمینی (ره) برگزار شد.

کد مطلب 5836041
حبیب احسنی پور

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