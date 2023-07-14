استادان دانشگاه ایالت تگزاس برای ممنوعیت تیک تاک شکایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شاکیان مدعی هستند چنین ممنوعیتی تحقیقات و آموزش آنها را مختل می کند و از سوی دیگر پیگیری تحقیقات مربوط به تیک تاک، از جمله مطالعه روش های گسترش اطلاعات جعلی و جمع آوری داده ها را مانع می شود یا محدود می کند.

آنها مدعی هستند ممنوعیت مذکور اجازه نمی دهد اساتید از تیک تاک در کلاس های درسشان استفاده کنند، خواه درس دادن درباره تیک تاک یا استفاده از محتوای این شبکه اجتماعی برای تدریس موضوعات دیگر باشد.

«The Knight First Amendment Institute» در دانشگاه کلمبیا از سوی «ائتلاف مستقل تحقیق فناوری»، یک گروه تحقیقات آکادمیک که پروفسورهای ایالت تگزاس عضو آن هستند، این شکایت را ثبت کرده است.

در شکایتنامه نام فرماندار ایالت تگزاس و ۱۴ تن دیگر از مقامات دولتی و عمومی به عنوان متهم ذکر شده است.