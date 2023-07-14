انتقادامام جمعه موقت ورامین ازوضعیت فرهنگی اطراف مسجدجامع این شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه‌های نماز جمعه ورامین با اشاره به ۲۱ تیرماه و روز عفاف و حجاب گفت: تجمعات گسترده و باشکوه هفته عفاف و حجاب پیام واضحی داشت، وضعیت منفعلانه در برخی مدیران و عدم اجرای قانون قابل قبول نیست.

وی اضافه کرد: امروز از سران قوای کشور گرفته تا تمام مدیران و مسئولان وظیفه شرعی دارند، که از حجاب و عفاف و عفت عمومی جامعه حراست کنند، شعار دادن و سخنرانی کار مسئولان نیست، وظیفه آن‌ها اجرای قانون و حراست از امنیت اخلاقی جامعه است.

محمودی ضمن انتقاد از وضعیت حجاب در برخی ادارات، بانک‌ها و مراکز صنفی گفت: برخی زنان بی حجاب ناآگاه هستند، باید به این افراد مشاوره و هشدار داد، اما با باندهای فساد و افراد مأمور برای فساد جامعه چه باید کرد.

امام جمعه موقت ورامین خطاب به مسئولان گفت: اینجا شهر شهیدان ۱۵ خرداد است، نگذارید آلوده شود، باید قانون را اجرا کنیم، متولیان اصناف وضعیت برخی مراکز صنفی و پاساژها را اصلاح کنند، مگر قانون نداریم.

وی ضمن انتقاد از وضعیت فرهنگی پارک اطراف مسجد جامع گفت: مسجد جامع نماد دینداری مردم این شهر است، هرکس وارد ورامین می‌شود، دور مسجد جامع طواف می‌کند، برخی صحنه‌ها در پارک اطراف این مسجد توجیه نمی‌شود، البته تصمیماتی اتخاذ شده ولی باید به سرعت اجرایی شود، مردم متدین و انقلابی ورامین از رفتارهای زشت این عده کم ناراحتند.

خطیب جمعه ورامین افزود: اکثریت قاطع مردم دیندار، غیرتمند و مراقب نوامیس خود هستند، بنده از این تریبون مقدس از مسئولان درخواست می‌کنم، با قدرت و قوت از انضباط اجتماعی حفاظت کنند، یقیناً هر مسئولی در هر جایگاهی در این حوزه کوتاهی کند، خون شهدا گریبانش را خواهد گرفت.

وی با اشاره به ۲۳ تیر، روز خانواده گفت: دشمنان با تبلیغات فاسد خود کیان خانواده را هدف گرفته اند، آن‌ها به خوبی می‌دانند، اگر خانواده از هم پاشید و فاسد شد، سلامت جامعه از بین خواهد رفت، باید برای حفظ و حراست از خانواده تلاش کرد.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مبلغین و علما اشاره کرد و با بیان اینکه اهتمام به تبلیغ به عنوان اولویت اول و با زبان مناسب و استفاده از شرایط فرهنگی روز مثل اینترنت و هوش مصنوعی مورد تاکید و مهم است، گفت: متأسفانه مساله تبلیغ حتی توسط برخی افراد که متولی امور تبلیغاتی هستند، مورد کم توجهی قرار گرفته است، امروز بیشترین سرمایه گذاری دشمن حتی برای بودجه نظامی در بحث تبلیغات است، راه اندازی صدها شبکه ماهواره‌ای، دنیای وسیع اینترنت و فضای مجازی در همین راستا است.

امام جمعه موقت ورامین با بیان اینکه ما هم در عرصه تبلیغ بیکار نبوده ایم، گفت: اما آنچه در اختیار ما است، با آنچه دشمن سرمایه گذاری کرده نابرابر است، البته برخی کج سلیقگی‌ها، تنگ نظری‌ها و حب و بغض‌های سیاسی هم متأسفانه به امور تبلیغی آسیب وارد کرده است.

وی گفت: اگرچه خطاب رهبری به علما، مبلغین و نهادهای تبلیغی کشور بود، اما امروز هر مسلمان و شیعه غیرتمندی باید یک مبلغ باشد، باید دانشجویان، دانش آموزان، بانوان، معلمین و هر شهروند مؤمن و دلسوزی یک مبلغ دینی باشد و با استفاده از فرصت فضای مجازی و با زبان‌های زنده دنیا از فرهنگ، اصالت و دین خود نه تنها دفاع بلکه هرجا لازم بود، تهاجم کند.

محمودی اضافه کرد: باید ما در موضوع زنان و آنچه در غرب می‌گذرد، تهاجمی عمل کرده و فرهنگ منحط غرب را به چالش بکشیم.