واگذاری زمین به متقاضیان «پروژه شهرک دارویی» استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فلاح ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای سیاست انتقال انبارهای دارویی شرکتهای پخش مستقر در استانهای همجوار به داخل استان هرمزگان، جهت تسهیل در امر توزیع و پخش دارو در استان، جلسهای با حضور مهندس امیریزاد مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان و دکتر محمدرضا مهری مشاور پزشکی استاندار هرمزگان درمحل سالن کوثر دانشگاه با حضور مدیران و نمایندگان ۲۵ شرکت دارویی، جهت بررسی مسائل فنی و تخصصی پروژه شهرک دارویی استان و پیشبرد پروژه به سمت اجرایی شدن، برگزار شد.
وی عنوان داشت: در این جلسه درمجموع ۲۲ شرکت دارویی داخل و خارج استان جهت دریافت زمین رایگان با زیرساخت مناسب در محل شهرک صنعتی گمبرون بندرعباس (در قالب یک زون واحد دارویی) اعلام آمادگی نهایی کردند که درصورت دریافت موافقتهای اصولی از دستگاههای زیربط تا نیمهی دوم سال جاری، تسطیح و آمادهسازی قطعات ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متری و ساخت سولههای انبار دارویی آغاز خواهد گردید که درصورت نهایی شدن اجرای این پروژه، گام مهم و بزرگی در راستای تسهیل روند پخش دارو در استان برداشته خواهد شد.
فلاح افزود: استقرار انبارهای دارویی بیش از ۳۰ شرکت توزیع و پخش دارو در استانهای همجوار (علیالخصوص استان کرمان) و تاخیر در پروسهی پخش دارو بعلت بعد مسافت، در حال حاضر یکی از مشکلات و معضلات بزرگ بر سر راه توزیع دارو در استان هرمزگان میباشد که با پیگیریها و حمایتهای دلسوزانهی استاندار محترم هرمزگان جناب آقای مهندس دوستی و موافقت و همکاری مدیرعامل شهرکهای صنعتی و اجرایی شدن پروژه شهرک دارویی استان، در آیندهای نه چندان دور این مشکل مرتفع خواهد شد.
فلاح بیان کرد: تامین دپوی دارویی نیمهی دوم سال، توزیع عادلانه دارو، پیگیری پرداخت معوقات مالی شرکتهای دارویی و تلاش جهت افزایش سهمیهی دارویی استان هرمزگان، از بحثهای جدی و چالشی پیش روی معاونت غذا و دارو در حیطهی مدیریت داروی استان میباشد و هدف اصلی تمامی این مباحث خدمت به مردم و ایجاد گشایش در کار مردم است.
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