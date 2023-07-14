به گزارش خبرنگار مهر، مدیر حوزه علمیه استان بوشهر ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این آزمون در استان همزمان در ۲ شهر استان برگزار شد و داوطلبان در این آزمون علمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

حجت الاسلام رضا خدری با اشاره به محل برگزاری آزمون ورودی حوزه علمیه در استان، یادآور شد: این آزمون در مدارس علمیه امام خمینی (ره) بوشهر و نیز مدرسه علمیه امام علی بن‌ابیطالب (ع) کنگان برگزار شد.

حجت الاسلام خدری در خصوص زمان اعلام نتایج نیز گفت: نتایج آزمون ورودی حداکثر تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد و داوطلبان می‌توانند از طریق درگاه اینترنتی حوزه‌های علمیه نسبت به نتیجه آزمون آگاه شوند.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر ادامه داد: افراد قبول شده در آزمون کتبی وارد مرحله مصاحبه شفاهی می‌شوند و در صورت قبولی در این مرحله در دوره میثاق طلبگی و اختبار و تثبیت شرکت خواهند کرد و پس از موفقیت در این مراحل، وارد مدارس علمیه علمیه جهت تحصیل می‌شوند.