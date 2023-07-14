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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۹

امام جمعه نظرآباد:

آیه مباهله تفسیر آیه تطهیر و تبیین اصحاب کساء است

آیه مباهله تفسیر آیه تطهیر و تبیین اصحاب کساء است

نظرآباد- امام جمعه نظرآباد گفت: آیه مباهله به واقع تفسیر آیه تطهیر و تبیین اصحاب کساء است و جایگاه اهل بیت (ع) به ویژه امام علی (ع) را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه شهر نظرآباد که در مصلای این شهر اقامه شد، اظهار کرد: مؤمنین نه تنها به زبان انتظار تشکر و قدردانی از دیگران را ندارند بلکه در باطن هم این‌گونه هستند و در دلشان هم انتظار ندارند دیگری از آنها تشکر و قدردانی کند.

وی بیان کرد: اگر کسی کاری انجام می‌دهد باید برای خاطر خدا انجام دهد، چراکه کار برای غیرخدا ارزشی ندارد.

امام جمعه نظرآباد تصریح کرد: آیه مباهله به واقع تفسیر آیه تطهیر و تبیین اصحاب کساء است و جایگاه اهل بیت (ع) به ویژه امام علی (ع) را نشان می‌دهد.

کد مطلب 5836150

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