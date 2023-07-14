آیه مباهله تفسیر آیه تطهیر و تبیین اصحاب کساء است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه شهر نظرآباد که در مصلای این شهر اقامه شد، اظهار کرد: مؤمنین نه تنها به زبان انتظار تشکر و قدردانی از دیگران را ندارند بلکه در باطن هم این‌گونه هستند و در دلشان هم انتظار ندارند دیگری از آنها تشکر و قدردانی کند.

وی بیان کرد: اگر کسی کاری انجام می‌دهد باید برای خاطر خدا انجام دهد، چراکه کار برای غیرخدا ارزشی ندارد.

امام جمعه نظرآباد تصریح کرد: آیه مباهله به واقع تفسیر آیه تطهیر و تبیین اصحاب کساء است و جایگاه اهل بیت (ع) به ویژه امام علی (ع) را نشان می‌دهد.