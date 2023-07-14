نظارت بر بازار کالاهای اساسی در سنندج ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد: گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم موجب نگرانی برای اقشار مختلف مردم شده است.

وی افزود: مردم انتظار دارند که دستگاه‌های متولی امر با نظارت درست بر بازار از گرانی بی رویه کالاها جلوگیری کنند.

امام جمعه سنندج در بخشی دیگر از سخنان خود خواستار ساماندهی وضعیت فرودگاه سنندج شد و اظهار داشت: نامنظم بودن پروازهای فرودگاه سنندج به دغدغه‌ای همیشگی تبدیل شده است که انتظار داریم این قضیه یک بار برای همیشه ساماندهی شود.

ماموستا رستمی به پروژه‌های زیربنایی در حال ساخت در استان اشاره کرد و گفت: امیدواریم پروژه کلیدی راه آهن سنندج به زودی به بهره برداری برسد و مردم کردستان از ثمرات آن بهره مند شوند.

امام جمعه سنندج در بخشی دیگر از خطبه‌های این هفته به سالگرد تأسیس شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این نهاد انقلابی نقش ویژه ای در صیانت از ارزش‌های نظام اسلامی داشته و برای فعالان این عرصه آرزوی سربلندی داریم.

وی در پایان سخنان خود خواستار توجه ویژه مسئولان استانی در خصوص نگهداری و بهسازی مسجد جامع سنندج شد.