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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۶

امام جمعه آبادان:

ماه محرم فرصتی برای جلوگیری از پیشروی انحرافات دشمن در جامعه است

ماه محرم فرصتی برای جلوگیری از پیشروی انحرافات دشمن در جامعه است

آبادان- امام جمعه آبادان گفت: محرم نقطه اقتدار مسلمانان است و با استفاده از آن می‌توان جلوی پیشروی انحرافات دشمن را در جامعه گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران آبادان با اشاره به فرارسیدن ماه محرم تاکید کرد: ظرفیت آموزشی و فرهنگی محرم بی نظیر است چرا که محرم نقطه اقتدار مسلمانان است و با استفاده از آن می‌توان جلوی پیشروی انحرافات دشمن را در جامعه گرفت.

امام جمعه آبادان با اشاره لزوم تحکیم بنیان خانواده افزود: همه نهادها وظیفه دارند برای تحکیم بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق در زمینه اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و معنوی تلاش کنند.

وی عنوان کرد: اهمیت نهادها مذکور زمانی بیشتر نمایان می‌شود که تهاجم فرهنگی دشمن به سمت خانواده و ضربه به عفاف و ارزش‌های آن قرار گرفته است.

حجت الاسلام غبیشاوی در ادامه خواستار سرعت بخشی به افتتاح بیمارستان جدید تأمین اجتماعی آبادان شد و گفت: این موضوع نباید باعث قطع خدمات رسانی بیمارستان فعلی تأمین اجتماعی به مردم شود.

او با تبریک روز بهزیستی تاکید کرد: توقعات از بهزیستی بیش از توان و اختیار این نهاد حمایتی است و ضرورت دارد پالایشگاه نفت، سازمان منطقه آزاد اروند و خیران بیش از پیش برای یاری کمک به این نهاد و نیازمندان تلاش کنند.

کد مطلب 5836176

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