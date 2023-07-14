لزوم ترویج گفتمان عفاف و حجاب در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام تقی روحانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودسر با اشاره به اینکه تقوا مهم‌ترین شعار و پیام نماز جمعه است، اظهار کرد: هر مؤمنی که به تقوا تکیه کند پس از مرگ دستانش خالی نخواهد بود.

وی به ۲۱ تیرماه سال ۱۳۱۴ سالروز قیام و تجمع مردم مشهد در اعتراض به کشف حجاب رضاخانی در مسجد گوهرشاد حرم مطهر امام رضا (ع) اشاره کرد و افزود: این روز به عنوان روز ملی عفاف و حجاب نام گذاری شده است.

خطیب جمعه رودسر بیان کرد: در اجتماع زائران و مجاوران در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی در مخالفت با سیاست‌های ددمنشانه و ضد اسلامی رضاخان، بیش از ۱۶۰۰ نفر به خون کشیده شدند و آنچه موجب ماندگاری قیام مردم در مقابله با کشف حجاب رضاخانی شد، اتکا به ارزش‌های اسلامی و توان مردم و روحانیت است.

امام جمعه رودسر ادامه داد: دشمن با ترویج بی بند باری می‌خواهد اساس نظام الهی را مورد هدف قرار دهد اما مردم ما به میدان آمدند و از حقانیت دین و خون شهدا دفاع کردند.

امام جمعه رودسر بر لزوم ترویج گفتمان عفاف و حجاب در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: گفتگو با مردم می‌تواند در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تأثیر گذار باشد.

وی به ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان اشاره کرد و افزود: دشمن به نهادهای انقلابی حساسیت دارد اما دشمنان باید بدانند شورای نگهبان چشم بینای نظام اسلامی است.