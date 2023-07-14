نامزدهای انتخابات مجلس از تخریب رقیبان اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداله بحرانی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران خرمشهر اظهار کرد: تبلیغات انتخاباتی تخریب رقیب نیست بلکه معرفی قابلیت‌ها است.

وی، نامزدهای شرکت در انتخابات را به تقوی الهی توصیه و تاکید کرد که تخریب رقبا و تبلیغات زودهنگام کاندیداتورها بررسی می‌شود.

خطیب جمعه خرمشهر همچنین دعوت به مشارکت حداکثری در انتخابات را یک وظیفه همگانی دانست.

وی در ادامه به پیش رو بودن ۲۶ تیر سالروز تأسیس شورای نگهبان در سال ۵۸ اشاره کرد و گفت: ایران بیشترین کشوری است که در آن انتخابات برگزار شده و با توجه به اینکه جز در انتخابات شورای شهر در تمام انتخابات نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، به عبارتی می‌توان گفت که جمهوریت نظام در دست شورای نگهبان است.

حجت الاسلام بحرانی با تاکید بر اینکه رسالت قیام امام حسین (ع) احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: چون عظمت نهضت امام حسین (ع) به امر به معروف و نهی از منکر است، خطبا در منبرها آن را مدنظر بگیرند و ظلم، کژی و درستی در جامعه مشخص و تطبیق دهند.

به گزارش مهر، در حاشیه نماز جمعه این هفته خرمشهر میز خدمت با حضور ادارات دارایی و امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و پلی کلینیک تأمین اجتماعی سوم خرداد خرمشهر برگزار شد.