پیام عاشورا سکوت نکردن در مقابل ظلم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داوودی در خطبه‌های نماز جمعه شهر اشتهارد که در مصلای این شهر اقامه شد، اظهار کرد: در بحث محرم مردم خودجوش وارد میدان شده و هیئت‌ها و تکایا در شهرها و روستا برپا می‌شوند.

وی بیان کرد: محرم و عاشورا یک پیام و یک پیامد دارد، پیام این واقعه روشن است که در مقابل ظلم نباید سکوت کرد حتی اگر تعدادتان کم باشد.

امام جمعه اشتهارد تصریح کرد: پیام عاشورا این است که برای حفاظت از دین در مقابل کسانی که قصد دارند تا دین را نابود کنند تا پای جان باید ایستاد.

وی خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) برای حفظ دین فرمودند که اگر خون من باعث حفظ دین جدم می‌شود پس ای شمشیرها مرا دریابید.

عاشورا این پیام را می‌دهد که دین را باید حفظ کرد

داوودی گفت: عاشورا این پیام را می‌دهد که دین را باید حفظ کرد، اگر می‌بینیم در جایی باید از زبان و مالمان برای دین خرج کنیم نباید دریغ کنیم و حتی اگر جایی می‌بینیم که برای دین باید از آبرویمان خرج کنیم آنجا نیز نباید دریغ کنیم.

وی اظهار کرد: باید از حق دفاع کرد و شعار اصلی امام حسین (ع) دفاع از حق است.

امام جمعه اشتهارد بیان کرد: پیامد عاشورا چیست؟ در روضه‌ها میگوییم که امام حسین (ع) فرصتی داد که به حق برگردد اما در محرم حرها هستند که با دین آشنا شدند.

وی تصریح کرد: خیلی هستند که در طول سال به مسجد و منبر نمی‌رفتند اما در محرم به هیئت می‌آیند و تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

داوودی خاطرنشان کرد: برخی‌ها که شهره به فسق و فجور بودند که به برکت محرم امام حسین (ع) به راه راست برگشتند، این پیامد عاشورا است.

وی متذکر شد: فضای عزاداری امام حسین (ع) برای حفظ دین را نباید دست کم گرفت، همانطور که اما راحل فرمودند این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.