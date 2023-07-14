 حفظ دین و باورهای دینی از اوجب واجبات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی قریشی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ارومیه به گرامیداشت هفته عفاف و حجاب اشاره و اظهار کرد: مسئله عفاف و حجاب در دین اسلام از واجبات است و شخصیت اصیل فرد را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری با اشاره به سالروز حمله رضاشاه ملعون به مسجد گوهرشاد و به گلوله بستن مدافعان حجاب، اضافه کرد: حجاب و عفاف در دین ما از واجبات بوده و لایتغیر است، این امر به‌هیچ‌وجه یک مسئله فردی نیست؛ بلکه اجتماعی است.

امام‌جمعه ارومیه با بیان اینکه حجاب نشانه شخصیت یک بانو است و بانوی باحجاب به خود ارزش قائل است، اظهار کرد: رعایت این امر بسیار مهم است که همگان باید بر آن اهتمام داشته باشند.

وی افزود: عدم رعایت حجاب در جوامع عمومی باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی در جامعه افزایش یابد و این موضوع رفته‌رفته نهاد خانواده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

امام‌جمعه ارومیه اضافه کرد: متأسفانه در اغلب موارد افرادی که حجاب و عفاف را رعایت نمی‌کنند، از زیان‌های عدم رعایت حجاب باخبر نیستند و لازم است این افراد آگاهی خود در این مورد را افزایش دهند و توجه ویژه‌ای به مسئله حجاب داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع روحانیون و مبلغان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار، مهم‌ترین مسئله و وظیفه حوزه‌های علمیه را تبلیغ دین و باورهای دینی دانستند که باید به این فرمایش معظم له همه ما عمل کنیم.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص حمله به مبانی باطل دشمنان افزود: وظیفه داریم دراین‌خصوص تهاجمی کار کنیم و مبانی باطل دشمن را مورد هجمه قرار دهیم.

حجت‌الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به شعارهای دموکراسی و آزادی که سال‌هاست از سوی غربی‌ها داده می‌شود، گفت: آنها به مردم و آزادی ارزشی قائل نیستند و فقط شعار آن را می‌دهند.

وی با بیان اینکه آنها در صدد هستند که نظرات خود را به مردم دنیا غالب کنند و در این راستا از هیچ تلاشی حتی کشتن مردم دنیا ابایی ندارند، اظهار کرد: دیدیم که آنها در سوریه یمن چه‌کار کردند و با ایران چگونه برخورد کردند؛ غربی‌ها میلیاردها دلار پول خرج کردند و هزاران نفر را به کام مرگ کشاندند، تا خواسته خود را در جهان به کرسی بنشانند ولی نتوانستند.

حجت‌الاسلام محمدمهدی مهدوی، مسئول امور روحانیون سپاه شهدای آذربایجان غربی سخنران قبل از خطبه‌های نمازجمعه این هفته در ارومیه اظهار کرد: اسلام یک بسته و مجموعه کامل است و مسلمانان موظف هستند تمامی قوانین دین مبین اسلام را رعایت نمایند.

وی افزود: عفت و پاک‌دامنی در جامعه اسلام باید رعایت شود تا از این طریق از بروز آسیب‌های اجتماعی بتوانیم جلوگیری کنیم.

مسئول امور روحانیون سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: هفته گرامیداشت عفاف و حجاب فرصت مناسبی است تا بتوانیم با گسترش کارهای فرهنگی، این موضوع را در جامعه ترویج دهیم.

حجت‌الاسلام مهدوی به اهمیت رعایت حجاب اشاره و عنوان کرد: موضوع حجاب و عفاف نه‌تنها در دین اسلام، بلکه در ادیان دیگر نیز وجود دارد.

وی به گسترش اجرای برنامه‌های فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه، و همچنین ترویج بیش‌ازپیش امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تأکید کرد.