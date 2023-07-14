اجرای رزمایش علمداران خدمت در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی عصر جمعه در آغاز رزمایش علمداران خدمت، در شهر نکا با بیان اینکه این رزمایش در راستای آماده سازی شهرهای استان مازندران برای برپایی عزای سید و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش در ماه محرم و صفر اجرایی می‌شود، اظهار کرد: این رزمایش با پیشتازی شهر نکا آغاز شده است و در بقیه شهرهای استان نیز جهت آماده سازی استان برای برپایی مقدمات این دو ماه مهم را معظم، در تاریخ شیعیان اجرایی خواهد شد.

وی از سیاه‌پوش شدن شهرهای استان مازندران با اجرای رزمایش علمداران ولایت توسط شهرداری‌های استان خبر داد و افزود: از همه شهرداران انتظار می‌رود تا برای نصب المان ویژه ماه محرم و صفر در سطح شهر به ویژه در ورودی و خروجی اقدام کنند و به ویژه در اماکن پر تردد سطح شهر به نصب پرچم‌های منقوش به اشعار خاص این دو ماه اقدام کنند.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اینکه سیاه پوش شدن مساجد، حسینیه و اماکن مذهبی، غبارروبی، پاکسازی و نظافت مسیرهای منتهی به اماکن برپایی مراسم عا از دیگر برنامه‌های طرح علمداران خدمت است، یادآورشد: مشکلات روشنایی و لکه گیری آسفالت مسیر حرکت کاروان عزاداری و منتهی به محل مراسم نیز از الویت برنامه‌های این رزمایش در سطح شهرهای استان مازندران است.

توکلی تکریم شعائر دینی و زنده نگه داشتن مراسم‌های محرم به عنوان بزرگترین عامل همبستگی شیعیان جهان اسلام را خواستار شد و تصریح کرد: به برکت خون شهدای مدافع حرم که برگرفته از قیام سرخ کربلا می‌باشد، انقلاب و نظام اسلامی محکم ایستاده است و آماده سازی شهر و روستاها جهت برپایی مراسم اینچنینی توسط هیأت‌های مذهبی و مردمی، کمترین کاری است که مسئولین می‌توانند انجام بدهند.

وی با قدردانی از موسی خلیلی شهردار نکا در پیشتازی اجزای رزمایش علمداران خدمت؛ خاطرنشان کرد: شهرداران شهرهای استان مکلف هستند تا با بسیج همه امکانات، تجهیزات، ادوات، ماشین آلات و نیروی انسانی شهر را در بهترین شکل برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری محرم و صفر توسط مردم آماده نمایند.

هم زمان با آغاز رزمایش علمداران خدمت به صورت نمادین به چند پرسنل شمایل محرم اهدا شد و همچنین با حضور در یکی از مساجد شهرستان نکا، پرچم محرم این شهرستان به صورت نمادین برافراشته شد.