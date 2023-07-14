به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی عصر جمعه در همایش گرامیداشت زنده یاد دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه اظهار کرد: آستانه اشرفیه دیار عالمان، فرهیختگان و ادیبان است و وجود بارگاه سیدجلال‌الدین اشرف بر تارک این سرزمین می‌درخشد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی در دنیا به فرهنگ و هنرش شناخته می‌شود، افزود: فرهنگ و هنر ایران در جهان زبانزد خاص و عام است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به ظرافت‌های زبان و ادبیات فارسی بیان کرد: زبان فارسی از موزون‌ترین، پرمحتواترین و تاریخی‌ترین زبان دنیا است.

شالویی با اشاره به آمیختگی و در هم تنیدگی زبان و ادبیات فارسی با آثار شاعران و ادبا اضافه کرد: لطافت و نرمی زبان و ادبیات فارسی را می‌توان در آثار شعرا و ادیبان به وضوح دید.

وی با اشاره به ویژگی‌های بارز دکتر محمد معین در حوزه زبان و ادبیات فارسی افزود: مهم‌ترین، فصیح‌ترین و عمیق‌ترین شرح و وصف عرفانی از آن محمد معین است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با بیان اینکه دکتر معین ذوب در زبان و ادبیات فارسی بود، گفت: دقت نظر دکتر محمد معین در نظم نویسی، واژه نویسی، فرهنگ نویسی نثرنویسی زبان فارسی ستودنی است و موجب پیدایش و دسترسی فرهنگ دهخدا شد.

شالویی با اشاره به تأسیس بیش از یک دهه‌ای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران اضافه کرد: این انجمن در کشور ۳۸ بنا مربوط به مفاخر فرهنگی کشور را ساخته است.

وی از تکمیل و توسعه بنای دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه خبر داد و افزود: بنای دکتر معین در آستانه اشرفیه تکمیل و توسعه داده می‌شود.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از ساخت ۱۷ بنای جدید در کشور خبر داد و بیان کرد: این انجمن در کنار بزرگداشت مفاخر ادبی و فرهنگی، اقدام به ساخت بنای این عزیزان می‌کند.

شالویی با تاکید بر لزوم تبیین اندیشه‌ها و رهاورد دکتر معین به نسل جوان، اضافه کرد: کشور نیاز به پرورش و تربیت معین‌ها دارد و این افراد فقط نباید در ویترین‌ها باقی بمانند.

وی با بیان اینکه گیلان معین‌پرور است، افزود: بسترهای فرهنگی و علمی برای تربیت و پرورش مفاخر ادبی و علمی در گیلان فراهم شود.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از برپایی جشنواره نمایشی و فرهنگی استاد معین خبر داد و بیان کرد: برای تبیین و معرفی بیشتر دکتر معین باید برنامه محور عمل کرد.

شالویی از ساخت مستند دکتر معین خبر داد و اضافه کرد: در کنار ساخت مستندهای ادیبان بزرگ، مستند دکتر معین هم ساخته می‌شود.

وی با اشاره به شخصیت فراملی دکتر معین افزود: شخصیت دکتر معین باید در دنیا شناخته شده شود.