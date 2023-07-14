«جشنواره حوا» تلاشی برای معرفی جایگاه واقعی زنان به جامعه

محمد حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری جشنواره حوا در خراسان رضوی اظهار کرد: زن در اسلام جایگاهی دارد که چه در جاهلیت قبل از اسلام نوع دوم شناخته می‌شد و چه در دوران مدرنیته به زن به‌عنوان کالا و ابزار تجارت نگاه می‌کنند در صورتی که اسلام، الگوی سومی از مقام زن ارائه داد و زن را به‌عنوان اشرف مخلوقات الهی و در جایگاه واقعی و حقیقی معرفی کرد.

وی گفت: مادر و دختر در اسلام مقامی دارند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در دوره زنده به گور کردن دختران، هنگامی که خبر به دنیا آمدن دختری را می‌شنید، ابراز رضایت و خوشحالی می‌کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: نگاه متفاوت اسلام به زنان و نقش‌آفرینی آنان در خانواده و اجتماع آنجایی نمود پیدا می‌کند که شاهد فعالیت بانوان در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فعالیت اجتماعی و فرهنگی هستیم؛ بسیار قابل توجه است که بزرگ بانوان جهان اسلام مانند حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب، پرچم‌دار و جلودار ارزش والای زن هستند.

انقلاب اسلامی حضور زنان در جامعه را تسهیل کرد

‌وی با اشاره به خط طلایی نقش‌آفرینی زنان از ابتدای اسلام تا حضور بانوان در انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: جایگاه زنان ما چه در پیروزی انقلاب اسلامی و چه در دوران دفاع مقدس، چه آنانی که در خطوط مقدم جبهه‌ها از جمله مقاومت در آزادسازی خرمشهر و چه در پشتیبانی در بیمارستان‌ها و چه مادران و همسران و دختران رزمندگان که در همراهی آنان با صبر، خدمت کرده‌اند کاملاً مشهود است.

حسین‌زاده تصریح کرد: اکنون نیز بانوانی برای پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و کارآفرینی نقش‌آفرینی‌های پررنگی دارند، در عین حالی که اسلام و انقلاب اسلامی محور اصلی را در نقش درون خانواده و نقش مادری زنان می‌داند اما با تعالیم دینی و اسلامی که امروز حجاب مظهر آن است، حضور زن را در اجتماع آسان و تسهیل کرده است.

«جشنواره حوا» تلاش برای ارائه نقش واقعی زنان در جامعه

مدیرکل ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند در دنیای امروز نگاه واقعی به زن را ارائه بدهد، ابزار هنر است که یکی از بهترین این ابزارها سینما است؛ «جشنواره حوا» به تلاش‌های سینمایی هنرمندان ایرانی در مورد حضور زنان در حوزه‌های مختلف در قالب مستند و تولیدات سینمایی می‌پردازد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که علی رغم تمام تلاش‌هایی که در سینما صورت گرفته، هنوز نقش واقعی زن مسلمان ایرانی در آثار سینمایی ما مغفول مانده است و آثار کمی در رابطه با این موضوعات وجود دارد.

حسین‌زاده گفت: این گونه جشنواره‌ها که غیر از مرکز کشور در بسیاری از استان‌ها نیز برگزار می‌شود، کمک می‌کند تا هم ذائقه مردم و هم ذائقه هنرمندان را به سمت موضوعات دارای اصالت و هویت در فرهنگ ایرانی اسلامی‌مان هدایت کند.

گفتنی است؛ نخستین دوره جشنواره حوا در خراسان رضوی از ۲۰ تیر ماه آغاز شد و امروز جمعه ۲۳ تیر ماه به کار خود پایان می‌دهد.