نخستین «حوا» در ایستگاه پایانی/ «در آغوش درخت» بهترین فیلم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» امشب جمعه ۲۳ تیرماه با برگزاری آیین اختتامیه در تالار وحدت تهران به کار خود پایان داد.

این مراسم با پخش سرود ملی و قرائت آیاتی از قرآن مجید، رأس ساعت ۲۰:۲۰ آغاز شد.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روح‌الله سهرابی، مهدی آذرپندار، هاشم میرزاخانی و محمد حمیدی‌مقدم از مدیران سازمان سینمایی و همچنین هنرمندانی چون محمدحسین لطیفی، محمدعلی باشه آهنگر، مصطفی رزاق‌کریمی، مهدی جعفری، داریوش ارجمند، مرضیه برومند، هادی مقدم‌دوست و… از مدیران و هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.

اجرای این برنامه را مژده خنجری بر عهده داشت.

گمان نمی‌کردیم با چنین استقبالی مواجه شویم

در ابتدای این مراسم مهدیه‌سادات محور دبیر این رویداد روی صحنه آمد و ضمن خیر مقدم به مهمانان مراسم گفت: مفتخریم که در آیین اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم حوا گردهم آمده‌ایم، جشنواره‌ای که با شعار ما پای خانواده ایستاده‌ایم به همت بنیاد بین‌المللی گوهرشاد برگزار شد تا در فضایی که سویه‌های مهاجم فرهنگ غرب و استیلای رسانه‌ای کشورهای معاند پیوسته باورها و اعتقادات ریشه‌دار شرق را مورد حمله قرار می‌دهد، ضرورت حفظ انسجام و تحکیم مهم‌ترین نهاد هر جامعه‌ای یعنی خانواده را چراغ راه خود قرار دهیم و تلنگری بزنیم به اهمیت نقش و تاثیر گسترده آن بر توسعه فردی و جمعی.

وی ادامه داد: جان خانواده به جان مادران و زنان بستگی دارد. زنان کنش‌گر و قوی، خانواده‌ای قوی و جامعه‌ای آگاه به نقش والای آنان را می‌طلبد. نخبگان و حاکمیت این جامعه برای چنین زنانی باید فعالانه برنامه‌ریزی کنند.

دبیر جشنواره حوا تأکید کرد: امشب این صندلی‌ها به لطف عزیزانی پر شده است که همگی دغدغه‌مند و از مدیران فرهنگی هستند که با حمایت خود از عرصه سینما تلاش کردند به جهانیان این پیام را عرضه کنند که زن، هویت بخش است. نام حوا را به نام زن مورد ستایش همه ادیان برای این جشنواره انتخاب کردیم. در گام نخست گمان نمی‌کردیم با چنین استقبالی مواجه شویم که این استقبال ما را در این مسیر دلگرم کرد و به ما ثابت کرد فیلمسازانی که هنوز روح فطرت بر جانشان نقش دارد هنوز پای خانواده ایستاده‌اند و می‌توانند با ابزار سینما آرمان‌های خود را به گوش جهانیان برسانند.

محور گفت: همدلی نهادها، هنرمندان، مخاطبان و خان وسیع هنر از الطاف جشنواره‌ای بود که به نام زن و خانواده برگزار شد. در جلسات تخصصی و پژوهشی کنار هم نشستیم تا به ضرورت بازنمایی تصویر زن و آسیب‌شناسی آن تاکید کنیم اما این شروع ماجراست. امروز این جشنواره پایان نگرفته، بلکه شروعی است برای متولیان فرهنگی و رسانه‌ای برای یاری گرفتن از هنرمندان دغدغه‌مند در داخل و خارج. در حوزه زن و خانواده برای ساخت تصویر کاملی از زن که نمایاندن آن می‌تواند موتور محرکه کشور باشد می‌تواند به بازنمایی الگوی ارزشمند در این عرصه کمک کند. به عنوان عضو کوچک از این جمع به خاطر تلاش و تعهدتان سپاسگزارم.

معرفی برگزیدگان بخش بین‌الملل

در ادامه برگزیدگان بخش بین‌الملل نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم حوا معرفی شدند.

جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند در بخش بین‌الملل به «سرزمین عسل» از مقدونیه تعلق گرفت.

جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی همین بخش به‌صورت مشترک به «بعد از کلاس» از چین و «فاتجونا» از آلمان تعلق گرفت.

جایزه بهترین فیلم بلند جشنواره در بخش بین‌الملل به محمدرضا مصباح و سجاد نصراللهی نسب برای تهیه‌کنندگی و بابک خواجه پاشا برای کارگردانی فیلم «در آغوش درخت» از ایران اهدا شد

جایزه ویژه هیات داوران در این بخش هم به به‌صورت مشترک به فلیپ آبروتین و ماکسیم زیکوف برای کارگردانی فیلم سینمایی «تیم رویایی» از روسیه رسید.

لطیفی: برگزاری این جشنواره را مبارک دیدم

محمدحسین لطیفی داور این بخش در این مراسم گفت: خوشحالم که عضو کوچکی برای دیدن کارها بودم. برگزاری این جشنواره را مبارک دیدم چون مبنای هر جامعه و کشوری خانواده است ستون خانواده زن است و پرداختن به این ستون مهم است، همه ما با تمام وجود به حضور زن آگاه هستیم امیدوارم این جشنواره حفظ شود و استمرار پیدا کند و فیلم‌هایی ساخته شود که به قوام خانواده کمک کند.

گئورگی ژیتکوف عضو هیات داوران بخش بین‌الملل هم بیان کرد: خوشحالم اینجا هستم و امیدوارم شرایط در آینده بهتر شود، چون شرایط سخت تاسف‌آور است و امیدوارم شرایط بهتر داشته باشیم.

سپس جرج شلهوب عضو دیگر هیأت داوران بخش بین الملل گفت: این واقعیت ارزشمندی برای فیلمسازان است که فیلم‌های ارزشمند بسازند. وقتی شما درباره خانواده فیلم می‌سازید روی این موضوع تمرکز می‌کنید که واقعاً دارد چه اتفاقی می‌افتد شما در سینما گاهی مجبورید دنبال راه حل بگردید وقتی برای فیلمتان موضوع خانواده را انتخاب می‌کنید درواقع این خودش یک جور راه حل است امیدوارم این جشنواره ادامه پیدا کند.

تجلیل از مادران شهید

سپس محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، سید محمد هاشمی معاون حقوقی و مجلس وزارت ارشاد روی صحنه آمدند و از منیژه بهمنی مادر شهید عمار بهمنی، فخرسادات میرلواسانی مادر شهیدان صادقی، شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد، الهه عسگری مادر شهید محمدمهدی رضوان، سوده نجفی فرزند امیر سرتیپ اکبر نجفی تجلیل کردند.

وزیر ارشاد:

در ادامه مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه جشنواره حوا ضمن تبریک روز خانواده گفت: در روزی هستیم که به مناسبت نزول آیه قرآن مبنی بر افطاری دادن اهل بیت به اسیر، یتیم و فقیر گرامی داشته شده است. در دوره طلایی حاکمیت دین در جمهوری اسلامی ایران، این روز مبارک به نام روز خانواده نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: روز خانواده بیشتر از آنکه یک نامگذاری عادی باشد یک فرهنگ مهم را در پشت سر خود دارد. جامعه اسلامی ما خانواده محور است. زن و مرد دوشادوش هم یک اجتماع کوچک را تشکیل می‌دهند که اسم آن نهاد مقدس خانواده است و حاصل این پیوند، فرزندانی هستند که در دامن پر مهر پدر و مادر بزرگ می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه خانواده هسته اولیه جامعه است، تاکید کرد: اگر جامعه‌ای می‌خواهد به سعادت برسد باید این کانون گرم باشد، به موقع تشکیل شود و به موقع به شاخ و برگ برسد تا جامعه نمونه و شجره طیبه شکل بگیرد

وی مطرح کرد: امروز تمدن ناسازگار غرب به دنبال تحمیل الگوهای ناهنجار خود در حوزه خانواده است اگر به نظام بین‌الملل نگاه کنید متوجه می‌شوید مواردی مثل همجنسگرایی یک جریان نامتعادل و غیر انسانی است که بنیاد خانواده را تهدید می‌کند خانواده یک نهاد پاک در همه جوامع بشری است اگر ما این نهاد را ارج ننهیم چه اتفاقی رخ می‌دهد امروز در دنیا در همان جایی هستیم که این تمدن ناسازگار با فطرت بشری دارد برخی موضوعات را ترویج می‌کند و ببینید چه نتایج زیان باری را به دنبال داشته است پس ما از همه ابزارها برای ترویج خانواده استفاده می‌کنیم، ما پای خانواده ایستاده‌ایم؛ این شعار جشنواره است ما پای خانواده انسانی و شرعی و اخلاقی ایستاده‌ایم درواقع ناگزیریم بایستیم و ترویج کنیم برای تربیت نیروهای جامعه ساز آینده. به همین دلیل نخستین جشنواره بین‌المللی را برای حوزه خانواده برگزار کردیم نام مقدس حوا را انتخاب کردیم حوا مادر ما و همه انسان‌هاست همه انسان‌ها مدیون این مادر بزرگوار هستند.

وزیر ارشاد گفت: دوستان ما می‌گفتند وقتی نام حوا را در رسانه‌های مختلف معاند جستجو می‌کردیم ادبیات زشتی درباره او به کار می‌رفت از این رو خواستیم نام حوا نام این مادر بشریت را برای این جشنواره بگذاریم.

وی تاکید کرد: آقای خزاعی به دلیل اینکه بیمار بود نتوانست به این جشنواره بیاید اما از او و از همه برگزارکنندگان این جشنواره تشکر می‌کنم دبیر این رویداد خودش نمونه یک زن ایرانی تراز است که صاحب چند فرزند و فعال است.

وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم این جشنواره ادامه دار باشد و دبیرخانه دائمی خواهد داشت

اهدای جوایز بخش ملی

جایزه بهترین پژوهش مستند به حدیث جان‌بزرگی برای مستند «واهگ» تعلق گرفت.

جایزه بهترین کارگردانی مستند به محمد حبیبی‌منصور برای فیلم «بانو» رسید.

سپس مهناز مظاهری عضو هیات داوران این بخش هم مطرح کرد: لازم است چند نکته را بگویم اگر ما بخواهیم فیلم موثری داشته باشیم از تولید مستند غفلت نکنیم تولید مستند می‌تواند مثل فرش کرمان با گذشت زمان ارزنده‌تر شود. به مدیران پیشنهاد می‌کنم تولیدات مستند را جدی بگیرند. نکته دوم این است که در جلسه‌ای که با حضور بانوان در اسفند برگزار شد در حضور وزیر از مطالبات بانوان هنرمند گفتم. زنان در قرآن مبنای آرامش برای خانواده هستند در طول سال‌های متمادی به ویژه پس از انقلاب بانوان هنرمند خاطرات ارزشمندی را برای ما آفریدند بانوی ایرانی علاوه بر اینکه بسیار به هنر علاقه‌مند است ایثارگرانه فیلم می‌سازد از شما می‌خواهم به افتخار بانویی که برای ما خاطره آفریده دست بزنید؛ بانو مرضیه برومند. او به شایستگی مدیر عامل خانه سینما را بر عهده دارد.

جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی به مریم اسمی‌خانی و وحید حسن‌زاده برای فیلم «وضعیت اورژانسی» اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی به سهیلا پورمحمدی برای فیلم «جان داد» رسید.

جایزه بهترین فیلمنامه فیلم بلند سینمایی به پژمان تیمورتاش برای «شهربانو» تعلق گرفت.

جایزه بهترین کارگردانی به لیلی عاج برای «سرهنگ ثریا» اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم جشنواره به محمدرضا مصباح برای تهیه‌کنندگی و مهدی جعفری برای کارگردانی فیلم «یدو» رسید.

سپس خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، پشت تریبون قرار گرفت و مطرح کرد: از همه دست‌اندرکاران این جشنواره تشکر می‌کنم. امروز با پیام رییس جمهور ۹ کارگروه را برای خانواده تشکیل دادیم که بخشی از آن مربوط به هنر و رسانه و مربوط به خانواده تراز انقلاب اسلامی است. اگر خانواده سالم داشته باشیم جامعه ما سالم خواهد بود امیدوارم دیگر از هم پاشیدگی خانواده را شاهد نباشیم. محور خانواده زن است اگر زن مهربان، زن قوی و خردمند داشته باشیم خانواده‌ای محکم و قوی نیز خواهیم داشت.