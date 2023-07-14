حضور کماندار خوزستان در مسابقات قهرمان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رحیمی در بخش «ریکرو» به عضویت تیم ملی پاراتیزاندازی باکمان کشور برای مسابقات قهرمانی جهان درآمد.
کشور چک از بیست و ششم تیرماه تا اول مردادماه از مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان میزبانی میکند.
مسابقات قهرمانی جهان گزینشی پارالمپیک پاریس محسوب میشود.
۱۰ کماندار در ۲ بخش کامپوند و ریکرو از کشورمان به مسابقات قهرمانی جهان اعزام میشود.
شرکت کنندگان در این مسابقات در ۲ بخش بانوان و آقایان با یکدیگر رقابت میکنند.
غلامرضا رحیمی در مسابقات پاراالمپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو برزیل در بخش انفرادی مدال طلا را از آن خود کرد.
اعضای تیم ملی پاراتیراندازی باکمان، بیستوسوم تیرماه تهران به مقصد کشور چک ترک میکند.
نظر شما