بودجه عمرانی کشور ۳ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علیپور عصر جمعه در نشست مشترک با سرپرست معاونت عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه دولت رئیسی در حوزه عمرانی از موفق ترین دولت‌های پس از انقلاب است که خروجی آن را در بهره‌برداری بی شمار طرح‌ها در کشور و همچنین استان مازندران شاهد هستیم، اظهار کرد: دولت سیزدهم برای خانه دار کردن هم میهنان متعهد شده است تا یک میلیون مسکن در سال بسازد و بر اساس برنامه تا ۶۰۰ هزار واحد شهریور امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی از افزایش بودجه عمرانی کشور از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان ابتدای دولت رئیسی به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و همچنین اختصاص صد هزار میلیارد تومان اوراق نیز در امسال خبر داد و افزود: خط انتقال لوله طرح آب شیرین از دریای جنوب به استان‌های کویری از شگفتی‌های دولت رئیسی است که با اجرای کامل آن، برگ زرینی برای انقلاب و نظام ورق خواهد خورد.

نماینده مردم حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی را به دلیل توانمند بودن در حوزه عمرانی و اجرایی؛ شایسته معاونت عمرانی استانداری دانست که توسط استاندار منصوب شد، و تصریح کرد: در مازندران نیز اقدامات خوبی توسط دولت سیزدهم در حوزه عمرانی در حال اجرا است که بیانگر تلاش مجموعه مدیریت استان از حسینی‌پور استاندار، توکلی معاون عمرانی و مجموعه مدیریت شهرستان‌های استان است.

علیپور با اشاره به اینکه طرح‌های کلان نیمه کاره زیادی نیز در استان رها شده بودند که توسط دولت فعلی در حال به سرانجام رسیدن است، خاطرنشان کرد: اتمام ورزشگاه شهید وطنی، بیمارستان رازی و تقاطع غیر هم سطح شهید مهدوی قائم‌شهر شهر، بازگشایی روگذر هزارسنگر آمل، شتاب دادن به تعریض جاده ساری تاکام، آزاد راه تهران شمال، تلاش برای اتمام بیمارستان درحال ساخت تنکابن و دیگر طرح، بیانگر توانمندی مجموعه دولتمردان استان در حوزه عمرانی است.