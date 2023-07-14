به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین اخیراً پس از بازگشت از نشست سران ناتو در ویلینیوس پایتخت لیتوانی، از نتایج این گردهمایی ابراز ناخرسندی کرده بود.

دلیل این مساله استقبال سرد سران اروپایی و آمریکا، از موضوع پیوستن اوکراین به ناتو بود که طی آن هیچ جدول زمانی و یا چراغ سبزی برای پیوستن این کشور به پیمان آتلانتیک شمالی ارائه نشد.

منابع غربی عنوان کردند که زلنسکی پس از آنکه متوجه شد سران ناتو برنامه‌ای در این زمینه ندارد، در شامگاه آغاز نشست سران ناتو، در توئیتی نوشت: به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای دعوت از اوکراین برای پیوستن به ناتو وجود ندارد.

رئیس جمهور اوکراین پیش از این توئیت نیز در بیانیه‌ای از عدم وجود یک جدول زمان‌بندی برای پیوستن این کشور به ناتو انتقاد کرده بود.

منابع خبری عنوان کردند که این توئیت‌ها و بیانیه‌های زلنسکی، نقشی جدی در افزایش گرایشات منفی سران غربی در قبال پیوستن اوکراین به ناتو ایفا کرده و موجب شده که کاخ سفید نیز در موضوع دعوت از اوکراین برای پیوستن به ناتو، بازنگری کند.

بر همین مبنا، در پایان نشست سران ناتو در ویلینیوس، مقامات آمریکایی و هم‌پیمانان اروپایی درباره متن بیانیه پایانی خود به توافق رسیدند که در آن هیچ اشاره‌ای به موضوع جدول زمانی درباره پیوستن اوکراین به ناتو نشود، امری که در نهایت سرخوردگی و ناامیدی زلنسکی را به همراه داشته است.