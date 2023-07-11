«ولودیمیر زلنسکی» وارد ویلنیوس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی رویترز هم اکنون از سفر ولودیمیر زلنسکی به لیتوانی برای شرکت در سران کشورخای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد ویلنیوس پایتخت کشور لیتوانی شد تا در نشست ناتو شرکت کند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور اوکراین قرار است فردا چهارشنبه با جو بایدن رییس جمهور آمریکا دیدار کند.

سران بزرگ‌ترین ائتلاف نظامی جهان از امروز در ویلینیوس، پایتخت لیتوانی اجلاس دو روزه خود را آغاز کرده‌اند؛ یکی از دستورات اصلی این نشست، بررسی پیوستن اوکراین به ناتو است.

نشست سران ۳۱ عضو ناتو تا فردا ادامه دارد. مطابق انتظارات، در این اجلاس سیاستمداران عالیرتبه درباره طیف وسیعی از موضوعات و با تاکید بر تداوم کمک نظامی به کی‌یف و همچنین بررسی الحاق سوئد به این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا بحث و تبادل نظر خواهند کرد.