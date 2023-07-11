به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و ریشی سوناک، نخست‌ وزیر انگلستان امروز سه شنبه در خصوص گسترش تبادل اطلاعات و همکاری در مبارزه با تروریسم توافق کردند.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌ وزیر انگلستان، سوناک که در چارچوب اجلاس ناتو در لیتوانی با اردوغان دیدار کرد، از حمایت ترکیه از عضویت سوئد در ناتو استقبال و به اردوغان بخاطر تلاش هایش در این خصوص تبریک گفت.

در این بیانیه همچنین آمده است: رئیس جمهور ترکیه و نخست‌ وزیر انگلستان بر عزم مشترک خود برای اطمینان از دستیابی به ظرفیت کامل روابط لندن و آنکارا بر اساس روابط تجاری رو به رشد و همکاری‌ های دفاعی و امنیتی قوی تاکید کردند.

بیانیه دفتر نخست‌ وزیر انگلستان همچنین با اشاره به سفر اخیر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین به ترکیه اعلام شده که سران دو کشور بر اهمیت تمدید توافق غلات دریای سیاه نیز تاکید کردند.

سران بزرگ‌ترین ائتلاف نظامی جهان از امروز در ویلینیوس، پایتخت لیتوانی اجلاس دو روزه خود را آغاز کرده‌اند؛ یکی از دستورات اصلی این نشست، بررسی پیوستن اوکراین به ناتو است.

نشست سران ۳۱ عضو ناتو تا فردا ادامه دارد. مطابق انتظارات، در این اجلاس سیاستمداران عالیرتبه درباره طیف وسیعی از موضوعات و با تاکید بر تداوم کمک نظامی به رژیم کی‌یف و همچنین بررسی الحاق سوئد به این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا بحث و تبادل نظر خواهند کرد.