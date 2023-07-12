به گزارش خبرگزاری رسانه‌های غربی اعلام کردند سران گروه هفت (G۷) امروز در حاشیه دومین روز نشست سران ناتو در لیتوانی، برای اوکراین «بسته امنیتی طولانی‌مدت» تصویب و اعلام خواهند کرد.

این بسته امنیتی شامل تجهیزات و تسلیحات نظامی، آموزش نظامی نیروهای اوکراین و تبادل اطلاعات با ارتش اوکراین است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس مدعی شده ارائه این بسته امنیتی ارسال «پیامی محکم» به روسیه و ولادیمیر پوتین است.

این بسته امنیتی، پس از آن اعلام می‌شود که دیروز ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از بی میلی ناتو برای ارائه یک چارچوب زمانی برای پیوستن اوکراین به این سازمان نظامی انتقاد کرد.

کشورهای گروه هفت شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن هستند.

نشریه آمریکایی «پولیتیکو» دیروز از آشفتگی و خشم هیئت اعزامی واشنگتن در نشست سران ناتو در لیتوانی در پی واکنش توییتری جنجالی ولودیمیر زلنسکی خبر داد.

به نوشته پولیتیکو در پی توییت جنجالی ولودیمیر زلنسکی، در انتقاد از عدم جدیت کشورهای غربی در تعیین چارچوب زمانی مشخص برای عضویت کی‌یف به ناتو، برخی از دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو سازمان ناتو با ابراز شگفتی، نسبت به اظهارات زلنسکی برآشفتند.

دیروز رئیس جمهور اوکراین هم‌زمان با اولین روز نشست سران ناتو، با انتشار توییتی با طعنه علیه تعلل اعضای سازمان ناتو در عضویت اوکراین به ناتو نوشت: عدم تصریح به تعیین چارچوب زمانی مشخص برای عضویت اوکراین در ناتو، نشانگر حماقت و نابخردی است.

از سوی دیگر، یک دیپلمات ارشد اروپایی با اشاره به اظهارات زلنسکی گفت: «با وجود اینکه من نسبت به مواضع برخی کشورهای هم‌پیمان در ناتو منتقدم، اما این شیوه را نسنجیده و غیر عادلانه می‌دانم.. زلنسکی نیز بسیار خود را به آب و آتش می‌زند.»

سازمان ناتو در اجلاس بخارست در آوریل / فروردین ۲۰۰۸ میلادی با انتشار بیانیه‌ای بر الحاق نهایی کی‌یف به ناتو تاکید کرده بود، اما هرگز پیش نویس مقدماتی عضویت این کشور به ناتو فراهم نشد. در فوریه / بهمن ۲۰۱۹ پارلمان اوکراین با انجام اصلاحاتی قانونی خواستار پیوستن به ناتو شد که تاکنون فراهم نشده است.