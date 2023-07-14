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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۱

امام جمعه خارگ خبر داد؛

آمادگی هیئت‌های مذهبی جزیره خارگ برای برگزاری مجالس محرم

آمادگی هیئت‌های مذهبی جزیره خارگ برای برگزاری مجالس محرم

بوشهر- امام جمعه خارگ گفت: هماهنگی لازم بین هیئت‌های مذهبی برای هر چه با شکوه‌تر برگزار شدن مراسم ماه محرم در جزیره خارگ انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر جمعه شب در نشست با هیئت‌های مذهبی جزیره خارگ اظهار داشت: افزایش تکیه‌ها و حسینیه‌ها و عزاداری در جغرافیای مختلف جهان نشان از تبلور شعور حسینی است که در شرق و غرب عالم همراه با آزادگی انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: هنرمندی امام راحل در تبدیل عزاداری سنتی به مبارزاتی، بی‌بدیل بود و دشمنان اسلام برای کنترل کردن این حرکت عظیم با ایجاد شبهه در ایام محرم به دنبال تضعیف اراده حسینی هستند.

حجت الاسلام کارگر در ادامه یادآور شد: هیئت‌های مذهبی مراقبت کنند که آداب عزاداری، احترام به عزاداران و رعایت مسائل شرعی و مردم داری به بالاترین وجه انجام گیرد.

ایجاد شور و شعور حسینی در جزیره

محمدرضا دشتی زاده بخشدار ویژه خارگ نیز اظهار کرد: قدیمی‌ترین سند مکتوب تعزیه ایران مربوط به جزیره خارگ است.

وی افزود: نزدیک به ۷۰ سال در خارگ عزاداری سنتی توسط هیئت‌های مذهبی و مساجد و حسینه ها و محبان و خادمین امام حسین (ع) یرگزار می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: محرم امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است همه هیئت‌های مذهبی، مساجد، مساجد ضمن یکپارچه سازی برنامه‌ها تلاش کنند شور و شعور حسینی را در بهترین حالت ممکن به نمایش بگذارند.

کد مطلب 5836396

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