به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر جمعه شب در نشست با هیئتهای مذهبی جزیره خارگ اظهار داشت: افزایش تکیهها و حسینیهها و عزاداری در جغرافیای مختلف جهان نشان از تبلور شعور حسینی است که در شرق و غرب عالم همراه با آزادگی انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: هنرمندی امام راحل در تبدیل عزاداری سنتی به مبارزاتی، بیبدیل بود و دشمنان اسلام برای کنترل کردن این حرکت عظیم با ایجاد شبهه در ایام محرم به دنبال تضعیف اراده حسینی هستند.
حجت الاسلام کارگر در ادامه یادآور شد: هیئتهای مذهبی مراقبت کنند که آداب عزاداری، احترام به عزاداران و رعایت مسائل شرعی و مردم داری به بالاترین وجه انجام گیرد.
ایجاد شور و شعور حسینی در جزیره
محمدرضا دشتی زاده بخشدار ویژه خارگ نیز اظهار کرد: قدیمیترین سند مکتوب تعزیه ایران مربوط به جزیره خارگ است.
وی افزود: نزدیک به ۷۰ سال در خارگ عزاداری سنتی توسط هیئتهای مذهبی و مساجد و حسینه ها و محبان و خادمین امام حسین (ع) یرگزار میشود.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: محرم امسال متفاوتتر از سالهای گذشته است همه هیئتهای مذهبی، مساجد، مساجد ضمن یکپارچه سازی برنامهها تلاش کنند شور و شعور حسینی را در بهترین حالت ممکن به نمایش بگذارند.
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