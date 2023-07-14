به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر جمعه شب در نشست با هیئت‌های مذهبی جزیره خارگ اظهار داشت: افزایش تکیه‌ها و حسینیه‌ها و عزاداری در جغرافیای مختلف جهان نشان از تبلور شعور حسینی است که در شرق و غرب عالم همراه با آزادگی انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: هنرمندی امام راحل در تبدیل عزاداری سنتی به مبارزاتی، بی‌بدیل بود و دشمنان اسلام برای کنترل کردن این حرکت عظیم با ایجاد شبهه در ایام محرم به دنبال تضعیف اراده حسینی هستند.

حجت الاسلام کارگر در ادامه یادآور شد: هیئت‌های مذهبی مراقبت کنند که آداب عزاداری، احترام به عزاداران و رعایت مسائل شرعی و مردم داری به بالاترین وجه انجام گیرد.

ایجاد شور و شعور حسینی در جزیره

محمدرضا دشتی زاده بخشدار ویژه خارگ نیز اظهار کرد: قدیمی‌ترین سند مکتوب تعزیه ایران مربوط به جزیره خارگ است.

وی افزود: نزدیک به ۷۰ سال در خارگ عزاداری سنتی توسط هیئت‌های مذهبی و مساجد و حسینه ها و محبان و خادمین امام حسین (ع) یرگزار می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: محرم امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است همه هیئت‌های مذهبی، مساجد، مساجد ضمن یکپارچه سازی برنامه‌ها تلاش کنند شور و شعور حسینی را در بهترین حالت ممکن به نمایش بگذارند.