دستگیری سارقان و کشف ۱۰ فقره انواع سرقت در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی در سخنانی، اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره سرقت در شهرستان دورود، موضوع در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با کارهای اطلاعاتی، تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی هشت سارق را طی ۴۸ ساعت گذشته در این زمینه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت مشاعات ساختمان، منزل، معابر، اماکن خصوصی، باغ و محتویات خودرو اعتراف اموال مسروقه کشف و مال‌باختگان شناسایی شدند.

سرهنگ ابدال چگنی، عنوان کرد: شهروندان عزیز ضمن رعایت هشدارهای انتظامی، در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را با تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.