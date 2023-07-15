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۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

انجام تشریفات صادرات ۶۰ شرکت در چهارمحال و بختیاری از سایر گمرکات

انجام تشریفات صادرات ۶۰ شرکت در چهارمحال و بختیاری از سایر گمرکات

شهرکرد_مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه ظرفیت تجاری استان یک میلیارد دلار است، گفت: ۶۰ شرکت صادراتی در استان صادرات خود را از سایر گمرکات کشور انجام می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عبدالهی صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۵۷ هزار تن کالا به ارزش ۹۰ میلیون دلار صادر شده است، اظهار کرد: همچنین ۱۲ میلیون دلار کالا از گمرک استان وارد شده است.

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه ظرفیت تجاری استان یک میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: ۶۰ شرکت صادراتی در استان صادرات خود را از سایر گمرکات کشور انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در تولید بادام و ماهیان سردآبی رتبه اول را به خود اختصاص داده است، گفت: اما در صادرات این محصولات از گمرک استان در رتبه‌های آخر کشور هستیم، زحمات تولیدکنندگان و مسئولان به نام دیگر استان‌ها ثبت می‌شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان تولیدکننده بادام نیست، اما رتبه اول صادرات بادام کشور را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 5836720

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