جشن مدیران تولید سینما برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نوزدهمین جشن مدیران تولید سینما به دبیری علی قائم مقامی پس از سه سال وقفه به علت همه گیری کرونا، بعدازظهر جمعه ۲۳ تیر در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.

در این جشن صنفی که با حضور پرشمار سینماگران برگزار شد از تعدادی از پیشکسوتان حرفه مدیریت تولید تقدیر و به تعدادی لوح زرین انجمن اهدا شد.

اجرای این مراسم به عهده سام قریبیان بود.

تقدیرها در ۲ بخش صورت گرفت:

بخش بزرگداشت‌ها

لوح زرین برای محمدصادق آذین برای یک عمر فعالیت

لوح زرین برای روح الله برادری برای یک عمر فعالیت

لوح زرین برای شهرام دانشپور

لوح زرین برای فرهاد کی‌نژاد

لوح زرین برای فتح الله جعفری جوزانی

لوح زرین برای مرتضی منولی

بخش فیلم‌های جشنواره از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱

لوح زرین مهدی بدرلو برای خورشید

لوح زرین محمد یمینی برای قهرمان

لوح زرین وحید معدنی برای منصور

دیپلم افتخار مجید بابایی و پیمان شیرخانی برای خون شد

دیپلم افتخار پیمان حمیدی برای کت چرمی

مهمان ویژه این مراسم امیر سرتیپ واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش بود.

محمدرضا باهنر، عضو تشخیص مصلحت نظام، فرامرز قریبیان، مسعود جعفری جوزانی، ابوالفضل پور عرب، احمدرضا درویش، پوران درخشنده، منوچهر شاهسواری، سردار محمد کوثری (نماینده مردم تهران)، سیروس الوند، مرضیه برومند، پرویز یشایایی، مهدی صباغ زاده، شهره سلطانی، اسحاق خانزادی، مهری شیرازی، پژمان بازغی، کوروش تهامی، محمدعلی باشه آهنگر، رضا رویگری، بهرام بدخشانی، حسین فرح بخش، کامران قدکچیان، پرویز آبنار، اصغر رفیعی جم، حسن زاهدی، کامبیز روشن روان، سید حامد حسینی، سید محمود رضوی، مجتبی راعی، محمد تخت کشیان، مرتضی و مصطفی رزاق کریمی، سید احمد میرعلایی، مهدی مسعودشاهی، محمدرضا عباسیان، حسن توکل نیا، حبیب اسماعیلی، سعید خانی، محمدرضا غفاری، نوید محمودی، دانش اقباشاوی، احمد مرادپور، علیرضا رییسیان، سید امیر پروین حسینی، محمد مهدی طباطبایی نژاد، آزیتا موگویی، حسن نجاریان، آرش قاسمی، سمیرا برادری، مجید مظفری، جابر قاسمعلی، رضا بانکی، ایمان کرمیان، حجت اشتری، المیرا دهقانی، خسرو دهقان، علیرضا حسینی، محمد و اضعر بانکی، محمد احمدی، روانبخش صادقی، رضا کریمی، اصغر نعیمی، جلیل شعبانی، یونس صباحبی، جلبل اکبری صحت، مسعود نجفی، امیرحسین شریفی، کامران حجازی، یوسف صمدزاده، علی رویین تن، آرش برومند، محسن محسنی نسب، شاهین باباپور، محمود موسوی نژاد، حسن شجاعی، رحیم عرب امینی، جعفر گودرزی، مهدی حسینی وند، احمد رمضان زاده، منصور غضنفری، حسن هندی، مجید امانی زاده، محمد مهدی همت فرزند شهید ابراهیم همت، علی کشوری فرزند شهید خلبان احمد کشوری، مصطفی کواکبیان، محمد جواد حق شناس و… در این مراسم حضور داشتند.

از نکات قابل توجه حضور فرامرز قریبیان، احمدرضا درویش و ابوالفضل پورعرب بود.

آخرین دوره جشن مدیران تولید سینما در تابستان ۱۳۹۸ برگزار شده بود.