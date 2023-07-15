بدهی شهرداری اردبیل تسویه شد/خدمت رسانی به ۷۹ هزار بیمه شده خاص

به گزارش خبرنگار مهر، افشین شیرزاده عصر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در اردبیل اظهار کرد: کارگران و کارفرمایان شرکای اصلی تأمین اجتماعی هستند و این سازمان به عنوان بزرگترین نهاد عمومی غیردولتی سعی دارد تا خدمات متنوعی را به بیمه‌شدگان ارائه کند.

وی نقش تأمین اجتماعی را در حفظ آرامش جامعه و خانواده‌ها و ارائه بیش از ۱۸ خدمت متنوع یادآور شد و تصریح کرد: نصفی از جمعیت استان اردبیل تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: این اداره کل ۲۰۰ هزار بیمه شده اصلی، ۵۵ هزار مستمری‌بگیر و ۲۱ هزار کارفرما در استان اردبیل دارد که گردش مالی آن ماهانه ۴۰۰ میلیارد تا ۵۰۰ میلیارد تومان است.

شیرزاده افزود: در نقطه مقابل این میزان درآمد، هزینه‌های تأمین اجتماعی بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان است که یک ناترازی ۱۵۰ میلیارد تومانی را در پرداختی‌ها شاهد هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ۲ سال اخیر سعی کردیم تا با همکاری مدیریت درمان خدمات مطلوب‌تری را به جامعه هدف ارائه کنیم که از جمله آن راه اندازی شعبه ممتاز در اردبیل است که در منطقه محروم وحدت برای مناطق ۱۳ گانه اردبیل ارائه خدمات می‌کند.

شیرزاد اضافه کرد: شعبه سوم تأمین اجتماعی اردبیل به ۱۵۰ هزار نفر تحت پوشش این نهاد ارائه خدمات می‌کند که تا آخر سال این رقم به ۱۶۰ هزار نفر خواهد رسید.

وی فعالیت‌های عمرانی تأمین اجتماعی را در کنار احداث مجموعه‌های خدماتی و رفاهی بیان کرد: بعد از ۳۰ سال ساختمان ملکی مستقل تأمین اجتماعی را بهسازی و نوسازی کردیم تا به صورت مستقل برای بیمه‌شدگان ارائه خدمات کند که ۲۰ میلیارد تومان برای بهسازی و نوسازی آن هزینه شده است.

شیرزاده از احداث پروژه اداره، آموزشی پارس‌آباد خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با پیشرفت ۱۵ درصد و در ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع بنا در حال احداث است که امیدواریم با راه‌اندازی آن بتوانیم خدمات متنوعی را به جامعه هدف ارائه کنیم.

وی فرسودگی ساختمان تأمین اجتماعی پارس‌آباد و جداسازی این ساختمان را از بیمارستان ارس پارس‌آباد یادآور شد و تصریح کرد: با این کار نه تنها به تخت بیمارستان ارس افزوده می‌شود بلکه تأمین اجتماعی پارس‌آباد برای بیمه‌شدگان شمال استان در بخش‌های مختلف ارائه خدمات خواهد کرد.

شیرزاده بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی شهرداری اردبیل را به تأمین اجتماعی یادآور شد و گفت: از بابت این بدهی اواخر سال گذشته تهاتر ساختمان اتوبوسرانی را با پیشرفت ۳۰ درصد شاهد بودیم که در ۶۰ طبقه و به ارزش ۶۰ میلیارد تومان این ساختمان به تأمین اجتماعی واگذار شد تا با کاربری درمانی برای ساکنان این مناطق به عنوان درمانگاه شماره ۲ اردبیل ارائه خدمات کند.

وی افزود: پروژه رفاهی و مهمانسرای تأمین اجتماعی اردبیل در کنار ساختمان بایگانی راکد در مرحله طراحی و تهیه نقشه ساختمانی است و در کنار آن شعبه مشگین‌شهر نیز به سرعت احداث و تجهیز خواهد شد.

شیرزاده به بخشودگی جرایم کارفرمایان تا آخر مردادماه اشاره کرد و ادامه داد: با تعیین تکلیف و پرداخت اصل بدهی جرایم کارفرمایان شامل کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات، اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان تا صد درصد مورد بخشودگی قرار گرفته و کارفرمایان می‌توانند از این فرصت بهره بگیرند.

وی به اجرای طرح بیمه خانوار ایرانی نیز اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح از اقشار مختلف مردم که تاکنون از پوشش بیمه‌ای محروم بودند دعوت می‌شود تا در گروه سنی بالای ۱۸ سال و زیر ۵۰ سال در سه سطح از خدمات بیمه تأمین اجتماعی استفاده کنند.

شیرزاده این خدمات را شامل بازنشستگی و مستمری بعد از فوت اعلام کرد و افزود: سطح اول تا ۶۵۰ هزار تومان، سطح دوم ۷۶۰ هزار تومان و سطح سوم پوشش بیمه‌ای نیز به مبلغ ۹۸۰ هزار تومان انجام می‌شود و در کنار آن تعهد درمانی نیز با پرداخت ۱۱۹ هزار تومان انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بعد از تسویه بدهی شهرداری در حال حاضر یکی از واحدهای تولیدی اردبیل بدهی سنگینی را به تأمین اجتماعی دارد که در گذشته نیز هشت ماه حق بیمه کارگری خود را پرداخت نکرده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل اضافه کرد: هم اکنون ۷۹ هزار بیمه شده خاص در استان اردبیل وجود دارد و در کنار آن ۱۲۰ هزار نفر نیز بیمه شده اجباری داریم.