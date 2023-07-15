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۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۹

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد؛

کشف ۲۶۰ کیلوگرم تریاک در شیراز

کشف ۲۶۰ کیلوگرم تریاک در شیراز

شیراز- فرمانده انتظامی استان فارس از کشف ۲۶۰ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک خودرو سواری پژو در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: شامگاه جمعه با تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در محور مواصلاتی «کوار-شیراز» به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و نسبت به بررسی خودرو اقدام کردند.

وی اضافه کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز مأموران انتظامی با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند سواری پژو را توقیف و راننده را نیز دستگیر کنند.

سردار حبیبی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۲۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، متذکر شد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

کد مطلب 5837089

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