کشف ۲۶۰ کیلوگرم تریاک در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: شامگاه جمعه با تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در محور مواصلاتی «کوار-شیراز» به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و نسبت به بررسی خودرو اقدام کردند.

وی اضافه کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز مأموران انتظامی با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند سواری پژو را توقیف و راننده را نیز دستگیر کنند.

سردار حبیبی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۲۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، متذکر شد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

