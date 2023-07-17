عشایر ذخایر ارزشمند کهگیلویه و بویراحمد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در فرودگاه یاسوج در سفر استانی به کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران افزود: در ابتدا به مردم سخت کوش و مجاهد کهگیلویه و بویراحمد و به خانواده معظم شهدا و مفاخر استان و همه مردم استان عرض سلام دارم.

وی با بیان اینکه در سفر اول در شرایط کرونا امکان حضور در اجتماعات مردمی نبود اما در این سفر در جمع مردم در مرکز استان و برخی شهرستان‌ها حضور داریم، گفت: مردم انتظار داشتند مصوبات دور اول سفر عملیاتی شود که با تلاش مسؤلین و مدیران پرتلاش و نیروهای توانا، برخی پروژه ها به ثمر نشسته است.

رئیس جمهور اظهار داشت: مردم از پروژه‌هایی که به ثمر نشسته بهره مند خواهند شد و در دور دوم سفر مسائل گسترده‌تری برای استان بررسی و مصوب می‌شود.

وی با بیان اینکه قبل از سفر، طرح‌های مختلف استان بررسی شده است، گفت: کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت‌های بسیاری دارد همچون گردشگری کشاورزی و دیگر ظرفیت‌ها که باید با بهره گیری از این ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات مردم تلاش کنیم.