استان تهران در تولید زالوی طبی حائز رتبه دوم کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به رونق فعالیت‌های تولید و پرورش زالو در کشور و در استان تهران گفت: در بررسی‌های به عمل آمده و بر اساس آمار دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران، شیلات استان تهران با تولید یک میلیون و۱۰۰ هزار نخ زالو در سال ۱۴۰۱ توانست رتبه دوم تولید زالو را به خود اختصاص دهد.

با توجه به کثرت درخواست‌های مردم برای پرورش و تکثیر زالو و اخذ مجوزها و نحوه ورود به بازار کار، شیلات استان نیز با برگزاری جلسات آموزشی برای عموم با همکاری نظام مهندسی کشاورزی استان و برگزاری دور آموزشی تخصصی برای کارشناسان استان و طبق دستورالعمل سازمان شیلات ایران تعدادی مجوز توسط سازمان نظام مهندسی استان با هدایت و نظارت شیلات استان و همکاری ادرات محیط زیست و دامپزشکی صادر شده است که دو مورد آنها به ظرفیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نخ زالوی طبی (واحد شمارش زالو) به بهره برداری رسیده و ۶ مورد پروانه تأسیس نیز صادر شده است.

علاوه بر آن دو مورد نیز موافقت اصولی جمعاً به ظرفیت تولیدی ۶ میلیون و ۸۴۰ هزار قطعه تا کنون صادر شده است.

گفتنی است با توجه به روند رو به افزایش استفاده از زالوی طبی در علم پزشکی و برداشت بی‌رویه از طبیعت، نسل زالوی طبی ایران در معرض انقراض قرار گرفته استَ‌.