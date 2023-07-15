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۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۴۵

فرماندار تنگستان:

سرمایه‌های مردم در نخیلات شهر اهرم حفاظت شود

سرمایه‌های مردم در نخیلات شهر اهرم حفاظت شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: برای حفظ و نگهداری از سرمایه مردم در نخیلات شهر اهرم نیاز است گشت‌های مشترک تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی شنبه‌شب در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان تنگستان اظهار داشت: از زحمات و تلاش‌های ارزشمند مجموعه قضا و دستگاه‌های مرتبط در خصوص ایجاد امنیت در شهرستان تقدیر و تشکر داریم.

وی ادامه داد: برای حفظ و نگهداری از سرمایه مردم در نخیلات شهر اهرم نیاز است گروه گشت رضویون با همکاری نخلداران در حفظ و حراست از ثمر نخیلات و وسایل مردم اقدام لازم انجام شود.

فرماندار تنگستان ادامه داد: هر جا برای حفظ و حراست از ثمر نخیلات وسایل مردم با حضور مردم و همکاری، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و دهیاران روستاها این اقدام صورت گرفته قطع ثمر نخیلات و تخریب اموال مردم در نخیلات به صفر رسیده است.

وی تاکید کرد: به منظور تسریع در حل مشکلات باغداران و کشاورزان جلسه‌ای با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان، تعدادی از کشاورزان و نماینده کشاورزان آنها در محل فرمانداری تشکیل شود.

لطفی بیان کرد: پایش تصویری در تنگستان با محوریت شهرداران در شهرها و دهیاران در روستاهای صورت گرفته که با گذشت ۲ سال از این موضوع تعدادی از روستاها به پایش تصویری مجهز هستند.

کد مطلب 5837247

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