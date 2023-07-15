به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی شنبه‌شب در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان تنگستان اظهار داشت: از زحمات و تلاش‌های ارزشمند مجموعه قضا و دستگاه‌های مرتبط در خصوص ایجاد امنیت در شهرستان تقدیر و تشکر داریم.

وی ادامه داد: برای حفظ و نگهداری از سرمایه مردم در نخیلات شهر اهرم نیاز است گروه گشت رضویون با همکاری نخلداران در حفظ و حراست از ثمر نخیلات و وسایل مردم اقدام لازم انجام شود.

فرماندار تنگستان ادامه داد: هر جا برای حفظ و حراست از ثمر نخیلات وسایل مردم با حضور مردم و همکاری، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و دهیاران روستاها این اقدام صورت گرفته قطع ثمر نخیلات و تخریب اموال مردم در نخیلات به صفر رسیده است.

وی تاکید کرد: به منظور تسریع در حل مشکلات باغداران و کشاورزان جلسه‌ای با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان، تعدادی از کشاورزان و نماینده کشاورزان آنها در محل فرمانداری تشکیل شود.

لطفی بیان کرد: پایش تصویری در تنگستان با محوریت شهرداران در شهرها و دهیاران در روستاهای صورت گرفته که با گذشت ۲ سال از این موضوع تعدادی از روستاها به پایش تصویری مجهز هستند.