بلااستفاده بودن ۷۰ درصد پهنای باند اینترنت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر؛ جواد قناعت عصر شنبه در مراسم بزرگداشت روز فناوری اطلاعات که با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان جنوبی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند همکاری بخش خصوصی و دولتی در این زمینه است.

وی تصریح کرد:باید بخش دولتی باید موانع را از پیش روی بخش خصوصی بردارد تا بتوانیم در این حوزه به توسعه دست یابیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت کار تیمی در پیشبرد بهتر امور گفت: بخش دولتی باید اولویت‌ها و چاچوب‌ها را مشخص و اتباط مناسبی بین این بخش و بخش خصوصی ایجاد کند.

قناعت ادامه داد: پشتیبانی و حمایت‌های بخش دولتی از بخش خصوصی باید حساب شده و صحیح باشد

وی مهمترین پیشران دولت در برنامه هفتم توسعه رل حوزه فناوری و اطلاعات عنوان کرد و افزود: امروزه تجارت بدون بستر علمی به هیچ‌وجه امکان پذیر نبوده و کشوری موفق بوده و می‌تواند دارای اقتدار باشد که در حوزه فناوری ارتباطات پیشگام باشد.

استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: فناوری و اطلاعات در دنیای امروز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای جامعه و حکمرانی مدیران دولتی است.

قناعت با بیان اینکه خوشبختانه در چند سال اخیر به توسعه دولت الکترونیک پرداخته شده و این موضوع خود گام مهمی در جهت توسعه فناوری اطلاعات است، اضافه کرد: یکی دیگر از مباحث مهم، بحث حکمرانی هوشمند می باشد که باید به خوبی با استفاده از ظرفیت‌ها به آن بپردازیم.

و از مدیران استان خواست با کسب درک و فهم درستی از موضوع فناوی اطلاعات برای توسعه و پیشرفت از حالت سنتی خارج و بروز و کارآمد شوند.

استاندار خراسان جنوبی به اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و یادآور شد: سرمایه‌ گذاری در بخش تولیدات سخت افزاری و سرمایه گذاری در حوزه توسعه و تولید محصولات نرم افزاری از اولویت‌های استان در بحث سرمایه‌گذاری فناوری و اطلاعات است.

قناعت بیان داشت: در بخش فناوری اطلاعات نباید نگاه‌ها محدود و بسته باشد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور و استان در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی افزود: در حال حاضر تمام شهرهای استان از نسل سه و چهار اینترنت برخوردارند و بیش از ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان نیز به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی از خالی بودن و بلااستفاده ماندن ۷۰ درصد پهنای باند اینترنت استان اضافه کرد: می‌توان از این ظرفیت استفاده بهتری کرد.

قناعت یادآور شد: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در استان در راستای پیگیری مشکلات حوزه فناوری اطلاعات استفاده شود.

وی از تخصیص ۱۱ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در استان به حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و افزود: باید روند پرداخت این تسهیلات برای توسعه این بخش تسریع یابد.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه هوش مصنوعی باید تمام تلاش مدیران در جهت تسلط بر این بخش باشد و باید نهایت استفاده از این ظرفیت در استان صورت گیرد تا از دیگر استان‌ها عقب نمانیم.