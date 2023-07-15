به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عبودتیان عصر شنبه در اولین همایش تجلیل و کارگاه توانمند سازی فعالین حوزه ایثار و شهادت استان مرکزی در دهکده مقاومت اراک اظهار داشت: خانواده معظم شهدا سندهای افتخار ملت ایران هستند و دعای خیر این عزیزان همواره پشتوانه پیشرفت و اقتدار کشور است و مردم ایران به این خانواده‌ها افتخار می‌کنند.

دستیار رئیس جمهوری در امور مردمی سازی دولت افزود: کارآمدی حکومت دینی با روحیه جهادی و انقلابی محقق می‌شود و دولت سیزدهم در این راستا همه توان و تلاش خود را پای کار آورده و جهاد امروز فعالان دلسوز و انقلابی باید تبیین و خنثی سازی توطئه‌های دشمن باشد.

تبیین یک رکن پیشران در حکومت دینی است

وی با بیان اینکه تبیین یک رکن پیشران در حکومت دینی است، گفت: مقام معظم رهبری از فعالان انقلابی انتظار دارند و در بیانات ایشان در جمع طلاب حوزه‌های علمیه مشهود است.

عبودتیان تأکید کرد: شهدا بهترین الگوی ملت و جوانان هستند و اگر همچون شهدا عمل کنیم و با تبعیت از ولایت رفتار کنیم قطعاً موفقیت‌های بزرگی به دست خواهیم آورد و دفاع مقدس الگوی رفتاری در گام دوم انقلاب است که امروز باید برای جوانان تبیین شود.

وی با اشاره به اینکه تبیین یکی از ضرورت‌های مهم امروز در جامعه است و مخاطب اصلی این کار مهم باید جوانان و نوجوانان باشند، گفت: تبیین می‌تواند توطئه‌های دشمن را در جنگ شناختی خنثی کند.

دستیار رئیس جمهوری در امور مردمی سازی دولت با اشاره به اینکه پنجم مرداد ماه در استان مرکزی به عنوان یک روز هویتی و با اهمیت ثبت شده، گفت: در برنامه‌های تبیین این حماسه بزرگ باید نکات مهمی از جمله شناخت مخاطب، خلاقیت، ابتکار، رویکرد تهاجمی، رویکرد جهادی و توجه به نسل جوان و نوجوان دیده و توجه شود.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه امیدآفرین است

وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه امیدآفرین است و می‌تواند نسل جدید را برای حرکت به سمت پیشرفت آماده کند و لذا توجه و حمایت از مروجان فرهنگ ایثار و شهادت یک ضرورت مهم است.

عبودتیان بیان کرد: هماهنگی بین نیروهای مردمی و حاکمیتی مورد توجه دولت سیزدهم است و اگر هم افزایی، مشارکت و همدلی بین این دو رکن اتفاق بیفتد قطعاً شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس با محوریت مردم مدیریت شد و حضور و نقش آفرینی مردم موجب خلق پیروزی‌های بزرگ شد، گفت: امروز برای گرامیداشت دفاع مقدس باید از حضور و نقش مردم استفاده کرد و این یک ضرورت مهم است.

دستیار رئیس جمهوری در امور مردمی سازی دولت افزود: بیانیه گام دوم انقلاب به نقش مهم مردم به خوبی پرداخته است و لذا حلقه‌های میانی مردمی برای به میدان آوردن مردم در راستای هویت بخشی باید تشکیل و فعال شوند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری از دولت سیزدهم انتظار دارند جریان نخبگانی در عرصه‌های تصمیم گیری کشور ورود جدی داشته باشد و یکی از روش‌های تحقق این مهم استفاده از جریانات مردمی است که دولت سیزدهم همه توان خود را پای کار آورده است.

پنجم مرداد اراک یک یوم الله است

عبودتیان خاطر نشان کرد: پنجم مرداد اراک یک یوم الله است و نشان از عنایات ویژه الهی و نقش پر رنگ مردم برای دفاع از ارزش‌های اسلامی دارد و پیگیری این حماسه به عنوان یک گفتمان و جریان عمومی یک ضرورت مهم است که خوشبختانه در استان مرکزی اتفاقات خوبی در حال انجام است.