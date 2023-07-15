دستاوردهای دولت در استان بوشهر توسط همه مدیران تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده عصر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان بوشهر اظهار داشت: الحاق اراضی ملی به محدوده شهرها و روستاها برای تسریع در ساخت مسکن در دستور کار است.

وی با اشاره به تخصیص چند هزار قطعه زمین مسکونی برای واگذاری به اقشار مختلف مردم استان خبر داد و گفت: خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نخبگان، استادان دانشگاه، اصحاب رسانه و هنرمندان در اولویت قرار دارد.

استاندار بوشهر تولید کلیپ از فعالیت ادارات در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر نسبت به تولید و تهیه کلیپ در اجرا طرح‌ها، برنامه‌ها و خدمات اقدام کنند.

محمدی‌زاده با تأکید بر فعال شدن رسانه‌ها و فضاهای مجازی در انعکاس فعالیت‌های مختلف در هفته دولت گفت: پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی در این هفته مورد توجه و در اولویت قرار گرفته شود.

وی فعال شدن فرمانداری‌ها، شهرداران، دهیاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در ارائه دستاوردهای دولت و فعالیت‌ها را مورد تأکید قرار داد.

محمدی‌زاده با بیان اینکه تبیین دستاوردهای دولت یک ضرورت اظهار داشت: در این حوزه راه‌اندازی نمایشگاه دستاوردهای دولت در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر باید در اولویت قرار گیرد.

وی توجه به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و تبلیغی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: رسالت و وظیفه اعضا و کمیته‌های مختلف ستاد هفته دولت در عرصه‌های فرهنگی تبلیغی مشخص و اعلام شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه در هفته دولت طرح‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، اشتغال‌زایی و فرهنگی افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود گفت: استفاده از ظرفیت رسانه صدا و سیما در عرصه تبلیغی و اطلاع‌رسانی با برنامه‌ریزی لازم یک ضرورت است.

محمدی‌زاده تولید فیلم‌های مستند تلویزیونی و پخش از صدا و سیما و فضاهای مجازی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: حضور مسئولان از جمله فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی و ارائه دستاوردهای دولت مورد توجه ویژه قرار گرفته شود.