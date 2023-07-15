زائران اربعین دریافت گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حکیم عبداللهی عصر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: داشتن گذرنامه برای خروج از کشور الزامی است و از زائران عتبات عالیات که تاکنون اقدام به دریافت یا تمدید گذرنامه خود نکرده‌اند، درخواست می‌شود این موضوع را به روزهای پایانی قبل از سفر موکول نکنند.

وی افزود: با توجه به اینکه در زمان سفر گذرنامه باید بالای ۶ ماه اعتبار داشته باشد، افراد متقاضی حتماً به زمان سفر خود توجه داشته باشند و چنانچه می‌دانند در طول سفر از این اعتبار کم خواهد شد حتماً از هم اکنون اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.

معاون فرهنگی اجتماعی فرمانده انتظامی خوزستان ادامه داد: افرادی که گذرنامه آن‌ها اعتبار دارد از وجود و عدم فقدان گذرنامه و سلامت فیزیکی آن اطمینان حاصل کرده چرا که گذرنامه‌هایی که مخدوش باشند، قابلیت بهره برداری نداشته و باید نسبت به تعویض آن‌ها اقدام کرد.

سرهنگ عبداللهی تصریح کرد: با توجه به تجربیات سال‌های گذشته که شاهد این مسئله بوده‌ایم بعضی از متقاضیان مسائل و ملاحظات ذکر شده را رعایت نکرده و همین موضوع باعث ایجاد سردرگمی افراد و تراکم زیادی در مراکز صدور گذرنامه شد؛ لذا برای اینکه امسال به این مشکلات مواجه نشویم و متقاضیان با چالش روبه‌رو نشوند و از طرفی بتوانیم خدمات بهتر و مطلوب‌تری را به افراد ارائه کنیم، لازم است که زائرانی که قصد مسافرت به عتبات عالیات را دارند، این نکات را مدنظر قرار دهند.

وی به شرایط جدیدی که برای سفرهای زیارتی خارج از کشور در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و گفت: امسال همکاران بنده در فراجا هماهنگی‌هایی را با دولت عراق برای تنظیم یک سند مسافرتی زیارتی به عنوان پروانه گذر زیارتی انجام داده‌اند که برتری و مزیت این پروانه نسبت به گذرنامه‌های رسمی را می‌توان قیمت پایین‌تر و صدور سریع‌تر آن عنوان کرد که به محض اجرایی شدن قطعاً از طریق پلیس اطلاع رسانی خواهد شد.

سرهنگ عبداللهی گفت: همچنین افرادی که متقاضی سفر بوده و مشمول اخذ کارت ملی هستند، چنانچه تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده‌اند هرچه سریع‌تر با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت این موضوع را پیگیری کنند.

وی یادآور شد: متقاضیانی که کارت پایان خدمت آن‌ها قدیمی است باید نسبت به تعویض کارت پایان خدمت خود و اخذ کارت پایان خدمت هوشمند اقدام کرده تا در زمان صدور گذرنامه با مشکل مواجه نشوند.