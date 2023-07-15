شاهکار جوانان ایران با شکست آرژانتین/ دیدار با ایتالیا در فینال

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه‌نهایی بیست‌ودومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان امروز (شنبه ۲۴ تیر) با دو دیدار در منامه بحرین پیگیری شد. در دومین دیدار تیم‌های ایران و آرژانتین به مصاف یکدیگر رفتند که شاگردان غلامرضا مومنی مقدم با شکست ۳ بر یک آرژانتین برای دومین بار به دیدار نهایی قهرمانی جهان صعود کردند.

تیم ملی والیبال نتیجه ست نخست دیدار با آرژانتین را ۲۵ بر ۲۳ واگذار کرد، اما در ست‌های دوم تا چهارم با نمایشی زیبای موفق به شکست این تیم با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰ شد تا با هفت برد متوالی فینالیست شود.

عرفان نوروزی، پوریا حسین‌خانزاده، شایان سپهری‌فرد، امیرمحمد گلزاده، مبین نصری، عرشیا به‌نژاد و سجاد جلوداریان (لیبرو) آغاز کننده بازی برای ایران بود. داوری این بازی به عهده داورانی از بلغارستان و ترکیه بود.

هرچند همه مسابقات در تورنمنت جهانی حساسیت بالایی دارد، اما این دیدار ویژگی‌های خاص خودش را داشت. شکست برای هر تیمی به معنای از دست رفتن فینال و حتی محروم ماندن از مدال بود. به همین دلیل مربیان تیم که از نظر فنی توانایی‌های تیم ایمان داشتند، قبل از آغاز بازی تمرکز اصلی ‌شان را روی بالا بردن انگیزه تیم گذاشتند. نمایش کلیپ کوتاهی از قهرمانی تیم در مسابقات قهرمانی آسیا که سال پیش در همین منامه به دست آمد به همراه نمایش لحظه‌های سخت تمرین، این انگیزه را به آنها داد که حتما باید برنده از بیرون بیایند چرا که راه قهرمانی از این بازی می‌گذشت.

در دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی تیم‌های بلغارستان و ایتالیا به مصاف یکدیگر رفتند که ایتالیا با شکست سه بر یک بلغارستان برای ششمین بار به فینال این رقابت‌ها صعود کرد.

بدین ترتیب قهرمان سال ۲۰۲۱ (ایتالیا) و قهرمان سال ۲۰۱۹ (ایران) از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه فردا (یکشنبه ۲۵ تیر) برای کسب مقام قهرمانی سال ۲۰۲۳ به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

این مسابقه در حالی برگزار خواهد شد که تیم ملی جوانان ایران با هفت برد متوالی و تیم ایتالیا با ۶ برد و یک شکست مقابل برزیل در مرحله مقدماتی حریف ایران شده است.

تیم ایران در مرحله مقدماتی برابر تایلند، تونس و بحرین به پیروزی رسیده بود و در مرحله دوم نیز لهستان، تایلند و بلغارستان را برد و به عنوان تیم اول گروه به نیمه‌نهایی و بازی امشب رسید.

آرژانتین در مرحله مقدماتی تیم‌های آمریکا، جمهوری چک و بلژیک را شکست داد. در مرحله دوم به ایتالیا باخت ولی مقابل بلژیک و برزیل به پیروزی رسید و به عنوان تیم دوم گروه صعود کرد.