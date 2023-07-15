دو سهمیه دیگر پارالمپیک برای ورزش ایران به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین روز از مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان در پاریس، در رقابت پرتاب نیزه کلاس F۱۳ علی پیروج با ۶۳.۷۰ متر نایب قهرمان شد و سجاد نیک پرست با ۵۹.۶۹ متر در رده چهارم ایستاد.

این دو ورزشکار دو سهمیه دیگر برای بازی‌های پارالمپیک پاریس کسب کردند. کاروان ایران تاکنون ۷ مدال و ۱۳ سهمیه پارالمپیک کسب کرده است.

رشید مسجدی (مدال طلا)، امیر خسروانی (مدال نقره)، هاشمیه متقیان (مدال برنز) و مهدی اولاد (مدال طلا و نقره) مدال آوران ایران در این رقابت‌ها هستند.

نفرات اول تا چهارم هر ماده در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان صاحب سهمیه پارالمپیک می‌شوند.

بر همین اساس تاکنون مهدی اولاد (۲ سهمیه)، امان‌الله پاپی، هاشمیه متقیان، شید مسجدی، سعید افروز، الناز دارابیان، امیر خسروانی، الهام صالحی علی پیروج، سجاد نیک پرست و علیرضا مختاری ورزشکارانی هستند که صاحب سهمیه شده‌اند.