اجرای تور تخصصی و گردشگری «میراث آب» در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نصیری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران و رسانه ها در میراث فرهنگی سمنان از اجرای تور تخصصی «میراث آب» در سمنان خبر داد.

وی افزود: آشنایی با نظام‌های سنتی و هوشمند تقسیم آب در سمنان که به صورت سنتی و دیرینه هوشمندی طراحان و اهمیت آب را در این منطقه می رسانده، از اهداف برگزاری این تور گردشگری است.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان سمنان ادامه داد: این تور بخشی از برنامه‌های متنوع هفته گردشگری برای توسعه گردشگری تجربه‌گرا و معرفی ظرفیت‌های استان است که هم اکنون نیز با استقبال خوبی از سوی علاقمندان روبرو شده است.

نصیری با بیان اینکه برای توسعه گردشگری تجربه‌گرا برنامه های ویژه ای در میراث فرهنگی سمنان تدارک دیده شده است، گفت: تلاش داریم ظرفیت های شهرستان سمنان را به کار بگیریم

وی افزود: این مجموعه برنامه‌ها با همکاری مدیریت گردشگری، شهرداری سمنان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، پارک علم و فناوری و دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان و همراهی بخش خصوصی در حال اجرا است.