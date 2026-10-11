سعید محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه قانون هوای پاک ماهیتی بین‌بخشی دارد و نقش سازمان محیط‌زیست نظارتی است، اظهار کرد: این قانون برای دستگاه‌های دولتی و در مواردی شهرداری‌ها وظایفی با زمان‌بندی مشخص تعیین کرده است و با یک یا دو دستگاه قابل جمع نیست.

وی با تاکید بر اینکه سازمان محیط‌زیست بر اجرای وظایف دستگاه‌ها نظارت می‌کند، خاطرنشان کرد: این سازمان گزارش دوره‌ای اقدامات مجریان را به دولت و قوه قضاییه می‌دهد و در صورت ترک فعل، مسیر پیگیری قضایی باز است.

سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: ضعف‌هایی مانند تأخیر در خرید تجهیزات و به‌روزرسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در برخی شهرها به‌دلیل محدودیت‌ها و تحریم وجود داشته و نتایج قانون می‌توانست بهتر باشد؛ تلاش برای هماهنگی بیشتر ادامه دارد.

احیای گاوخونی از مسیر زاینده‌رود می‌گذرد

محمودی در پاسخ به رویکرد سازمان نسبت به طرح‌های انتقال آب اصفهان و زاینده‌رود، گفت: هر برنامه احیای تالاب بین‌المللی گاوخونی ناگزیر از احیای زاینده‌رود است.

وی ادامه داد: در انتهای مسیر زاینده‌رود تالاب باارزش و رامسرسایت گاوخونی قرار دارد و اگر قرار بر احیای این تالاب باشد، حتماً از مسیر زاینده‌رود می‌گذرد و باید برای احیای رودخانه تلاش کرد.

محمودی افزود: معاونت انسانی سازمان، برنامه‌های اصلاحی و احیایی را دنبال می‌کند زیرا زاینده‌رود هویت ایرانی‌هاست؛ سازمان محیط‌زیست در این مسیر همراه خواهد بود.

سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره نقش این سازمان در برخورد با برداشت‌های غیرمجاز بالادست زاینده‌رود تصریح کرد: تخصیص و برداشت آب در حیطه وزارت نیرو است، وظایف سازمان محیط‌زیست در قانون توزیع عادلانه آب بیشتر ناظر به آلودگی و پایش است و مسائل تخصیص را باید از وزارت نیرو پیگیری کرد.

به گزارش مهر، محمودی سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه ۱۸ مهرماه به منظور شرکت در آیین نکوداشت روز زاینده‌رود به اصفهان سفر کرده بود.