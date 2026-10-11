استاندار کرمان: تمرکز اصلی مدیریت بحران باید بر پیشگیری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز مانیتورینگ هشدار سریع و کنترل حوادث اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به شرایط خاص استان کرمان در حوزه مدیریت بحران گفت: تجربه حوادث سیل سال گذشته در کرمان نشان داد که هرجا اقدامات پیشگیرانه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ادارات و فرمانداری‌ها انجام شده؛ نتایج آن قابل مشاهده بوده است.

وی با اشاره به ارتقای جایگاه استان کرمان در ارزیابی عملکرد مدیریت بحران کشور از رتبه بیست‌وششم به رتبه ششم، این موفقیت را شایسته تبریک دانست و از تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه قدردانی کرد.

وی با اشاره به مخاطرات احتمالی فصل پاییز و زمستان، از جمله بارندگی‌ها و احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر کشور، افزود: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد اقدامات مناسبی در زمینه پاکسازی مسیل‌ها و پل‌ها انجام شده و آمادگی نسبی در دستگاه‌های اجرایی و شهرستان‌های استان وجود دارد، اما این آمادگی‌ها نباید کافی تلقی شوند.



استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی برای مواجهه با حوادث پیش‌بینی‌نشده، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست به گزارش‌های دریافتی اکتفا نکنند و وضعیت میدانی مناطق پرخطر را به‌صورت مستقیم بررسی کنند.



طالبی، تصریح کرد: در سفرهای شهرستانی، شخصاً وضعیت مسیل‌ها و پل‌ها را بررسی خواهم کرد و دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده یا گزارش‌های نادرست ارائه دهند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.



وی همچنین بر نقش فرمانداران در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید با انجام بازدیدهای میدانی، نقاط پرخطر را شناسایی کنند، مسیرهای عبور آب را باز نگه دارند و برای حفاظت از مناطق مسکونی، راه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی، برنامه عملیاتی مشخصی داشته باشند.



استاندار کرمان با اشاره به تکرار بحران‌های طبیعی در سال‌های گذشته، بهره‌گیری از تجربه مدیران و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها را ضروری دانست و بر لزوم استفاده از تجربه‌های پیشین برای بهبود مدیریت حوادث تأکید کرد.



طالبی، در ادامه، با اشاره به پروژه سیل‌بند جنوب (خرم)، از ضرورت تسریع در اجرای این طرح سخن گفت و اظهار کرد: اگر در سال‌های گذشته روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال می‌شد، بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی برطرف شده بود.



به گفته وی، برای اجرای این طرح مصوبه و اعتبار پیش‌بینی شده بود، اما وقوع جنگ و مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات، روند پیشبرد آن را با چالش مواجه کرد.



وی با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی این پروژه، از مسئولان مربوطه خواست فرایند اجرایی آن را پیش ببرند و در صورت نیاز، انتخاب پیمانکار و تقسیم کار را انجام دهند تا امکان آغاز عملیات اجرایی از محل منابع دیگر به‌صورت قرضی فراهم شود.



استاندار کرمان در پایان تأکید کرد: پیگیری اجرای سیل‌بند جنوب (خرم) باید با جدیت ادامه یابد تا با تأمین اعتبارات لازم و تکمیل این پروژه، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مربوط به سیلاب در مناطق جنوبی استان برطرف شود.

