به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، برخی منابع عبری زبان اعلام کردند که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی قصد دارد با توسل به زور و قدرت چادرهای حزب الله در منطقه مرزی را بردارد، اما محافل سیاسی صهیونیستی از ترس تشدید تنش و احتمال درگیری مخالف این مسئله هستند.

به گفته این منابع، فرماندهان ارتش و مقامات وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در صورت عدم موفقیت راهکارهای دیپلماتیک، محافل سیاسی را برای انجام اقدام عملی تحت فشار قرار خواهند داد.

هفته گذشته سید حسن نصرالله گفته بود اگر رژیم صهیونیستی بخواهد به چادرهای نصب شده در داخل اراضی لبنان حمله کند، حزب الله قطعاً سکوت نخواهد کرد، برگزار شده است.

پیشتر شبکه الحدث به نقل از برخی منابع مدعی شد که آمریکا به رژیم صهیونیستی اعلام کرده حزب الله آماده است در مقابل توقف ساخت دیوار امنیتی در منطقه غجر، چادرهای نصب شده در مرز با فلسطین اشغالی را بردارد.

این در حالی است که در روزهای اخیر موضوع نصب چادرهای حزب الله در نزدیکی مرزهای اراضی اشغالی به موضوعی جنجالی برای صهیونیست‌ها تبدیل شده بود.

هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشست هفتگی کابینه را تنها دقایقی پس از تشکیل آن، ترک کرد تا با یواف گالانت وزیر جنگ خود جلسه‌ای خصوصی در زمینه یک مساله امنیتی فوق العاده و غیرعادی برگزار کند.

دقایقی بعد رسانه‌های عبری گزارش دادند که در این جلسه نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی به نتانیاهو اعلام کرده‌اند که امکان برچیدن چادرهای حزب الله از مناطق مرزی وجود ندارد.

حال باید دید که ادعای شبکه الحدث در این باره که حزب الله برای برچیدن چادرهای خود در ازای توقف ساخت دیوار امنیتی در منطقه غجر (مرز لبنان و اراضی اشغالی) توافق کرده، تا چه اندازه می‌تواند درست باشد. البته این موضوع را باید در نظر داشت که اقدامات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه غجر با اعتراضات اهالی منطقه و ارتش لبنان نیز در روزهای اخیر روبرو شده بود.

پیش از این نیز، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به چادرهای برپا شده از سوی حزب الله لبنان که رژیم صهیونیستی مدعی شده بود آنها را جمع خواهد کرد، واکنش نشان داده و گفته بود: «این دو چادر لبنانی در اراضی لبنان برپا شده است و جامعه جهانی باید اسرائیل را به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ وادار کند.» وی خواستار خروج اشغالگران صهیونیست از بخش شمالی روستای الغجر، مزارع شبعا و تپه‌های کفرشوبا شد.

پیش از این نیز رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که چادرهای برپا شده از سوی حزب الله را جمع آوری خواهد کرد. کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که تل آویو از طریق یونیفل به حزب الله لبنان اعلام کرده است که چادرهایی که حزب الله برپا کرده است جمع خواهد کرد حتی اگر این اقدام به جنگ دامنه دار منجر شود.

این در حالی است که نتانیاهو به وزیران کابینه این رژیم اعلام کرده است که تلاش میانجی گران برای راضی کردن حزب الله راه به جایی نبرده است.