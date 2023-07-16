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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۸:۲۶

سرپرست امور اراضی جهاد کشاورزی بوشهر:

۲۲ مجوز تغییر کاربری اراضی در استان بوشهر صادر شد

۲۲ مجوز تغییر کاربری اراضی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در سال جاری ۲۲ مجوز تغییر کاربری اراضی در استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به درخواست متقاضیان تغییر کاربری ۱۵ هکتار از اراضی با موافقت اعضا کمیسیون بنا به نیاز استان برای اجرای طرح‌های بسته بندی خرما، پرواربندی گوساله، پرورش بز و گوسفند داشتی، پرورش بوقلمون و شترمرغ، تکثیر میگو، پرورش و نگهداری شتر، تکثیر و پرورش ماهیان گرمایی و تکثیر میگو صورت گرفته است.

سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: از میان مجوزهای صادره طرح تولید محصولات برقی خانگی از طرح‌های غیر کشاورزی مشمول پرداخت عوارض است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی در امنیت غذایی بیان کرد: شهروندان از هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوز خودداری کنند و درخواست خود را پس از ثبت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از طریق کمیسیون تبصره یک ماده یک پیگیری کنند.

کد مطلب 5837399

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