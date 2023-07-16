به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان به گزارش منتشر شده از سوی شرکت « crowd solution» اشاره کردند که در آن تعداد معترضانی که شب گذشته علیه لایحه اصلاحات قضائی کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمده بودند، ۱۴۱ هزار صهیونیست، برآورد شده است.

این در حالیست که «گادی آیزنکوت» رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در سخنان شب گذشته خود اعلام کرد که شرایط امنیتی در این رژیم، خطرناک‌ترین اوضاع از ده‌ها سال قبل تاکنون به شمار می‌رود.

رسانه‌های عبری زبان شب گذشته گزارش دادند که تعداد زیادی از شهرک‌نشینان صهیونیست در اعتراض به طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو، برای بیست‌وهشتمین هفته پیاپی به خیابان‌های تل‌آویو آمده‌اند.

صهیونیست‌های معترض، با حضور در خیابان کابلان واقع در تل‌آویو و برگزاری تظاهرات گسترده، اعتراض خود را نسبت به طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو به نمایش گذاشتند.

سرپیچی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از خدمت نظامی در اعتراض به طرح جنجالی اصلاحات قضائی نتانیاهو نیز روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.

یک مسئول امنیتی بلندپایه در رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده بود که شرایط کنونی این رژیم در سایه کابینه بنیامین نتانیاهو، بسیار وخیم بوده و وی به خودبزرگ بینی دچار شده است.

«یوآو لیمور» کارشناس صهیونیست به نقل از این مسئول امنیتی در جریان یک مکالمه تلفنی تاکید کرد: وزرای کابینه نتانیاهو نمی‌فهمند که با آتش بازی می‌کنند و این روند مصیبت بار خواهد بود.

این در حالیست که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنا بر توصیه پزشکان، بنیامین نتانیاهو در بخش قلب بیمارستان شیبا تل هشومیر تحت مراقبت خواهد بود و به همین خاطر جلسه هفتگی یکشنبه کابینه لغو شده و به روز دوشنبه موکول شده است.