یک شناور صیادی با سوخت و ادوات غیرمجاز در بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل قائدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دریابانان بوشهر در راستای مبارزه با صید غیرمجاز ترال و کنترل آب‌های ساحلی حین کنترل شناوران موفق شدند یک فروند لنج صیادی فاقد ساماندهی و بدون مدارک هویتی شناسایی توقیف کنند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از شناور توقیف شده، مقدار تقریبی ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت گازوئیل به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال و تعدادی ادوات صید غیرمجاز شامل درک، وینچ، تور ترال کشتی، تخته ترال کشف شد.

فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر با بیان اینکه یک نفر در این رابطه دستگیر شده است، افزود: شناور پس از توقیف به اسکله پایگاه منتقل و پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.