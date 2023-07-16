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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۸:۴۳

فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر:

یک شناور صیادی با سوخت و ادوات غیرمجاز در بوشهر توقیف شد

یک شناور صیادی با سوخت و ادوات غیرمجاز در بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر از توقیف یک فروند لنج صیادی فاقد ساماندهی و مدارک هویت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل قائدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دریابانان بوشهر در راستای مبارزه با صید غیرمجاز ترال و کنترل آب‌های ساحلی حین کنترل شناوران موفق شدند یک فروند لنج صیادی فاقد ساماندهی و بدون مدارک هویتی شناسایی توقیف کنند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از شناور توقیف شده، مقدار تقریبی ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت گازوئیل به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال و تعدادی ادوات صید غیرمجاز شامل درک، وینچ، تور ترال کشتی، تخته ترال کشف شد.

فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر با بیان اینکه یک نفر در این رابطه دستگیر شده است، افزود: شناور پس از توقیف به اسکله پایگاه منتقل و پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

کد مطلب 5837416

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
      3 2
      پاسخ
      چرا جلو قاچاق گازوییل توسط رانندگان کامیون ها را نمی گیرید.قیمت سوخت را به فوب خلیج فارس برسانید و یارانه ی سوخت را به تمام ملت بدهید نه فقط به رانندگان کامیون که قاچاق کنند.اطراف بندرعباس و میناب سوخت می فروشند.

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